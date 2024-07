¿Quiere recibir el Ingreso Mínimo Garantizado? Alcaldía tiene asistencia gratis

Mediante el programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), la alcaldía de Bogotá proporciona subsidios mensuales a los hogares más necesitados de la ciudad. Este apoyo económico varia entre 60 mil y 860 mil, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, Jennifer Schroeder, directora de transferencias de la Secretaría de Desarrollo Integral, explicó por medio de un vídeo en la red social X lo siguiente: A partir de julio se actualiza la Base Maestra de la estrategia, esta cuenta con la información del Sisbén de Bogotá. Es importante tener en cuenta que se han visto cambios en este sistema, puesto que el Departamento Nacional de Planeación ha hecho unas actualizaciones con el Registro Nacional de Hogares”.

Además, también mencionó que los hogares que hayan presentado cambios en su grupo familiar o dirección deben actualizar sus datos en el Sisbén a través de la red de CADES y SUPERCADES, o por los portales oficiales como Bogotá te Escucha y bogota.gov.co.

Dado estos ajustes, la Alcaldía recomienda a los ciudadanos solicitar una nueva encuesta del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) si ha habido cambios en los integrantes del hogar o en la dirección de residencia. Mantener la información actualizada es importante para continuar recibiendo el subsidio.

¿Cómo solicitar la visita del Sisbén?

Para aquellos interesados en actualizar sus datos, el proceso para solicitar la visita del Sisbén puede realizarse por la pagina web del Sisbén, siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página web www.sdp.gov.co .

Hacer clic en el botón Sisbén, ubicado en la parte izquierda de la página, debajo de la sección Enlaces de Interés.

En la pestaña Consultas, hacer clic en “Solicite aquí la encuesta Sisbén IV”.

Incluir los datos de identificación de los integrantes del hogar y de la vivienda.

Confirmar el registro al finalizar el procedimiento.

Asistencia gratuita de la Alcaldía para recibir el Ingreso Mínimo Garantizado

Por otro lado, la Secretaría Distrital de Integración Social sugiere que los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) se bancaricen para que puedan acceder más fácilmente al dinero que reciben cada mes. Por eso, es importante que abran una cuenta en aplicaciones financieras como DaviPlata, Nequi, Bancolombia a la Mano, MOVii o Dale. Esto hará que sea más sencillo recibir el apoyo económico.

Para hacer todo este proceso más fácil, la Secretaría recomienda usar una billetera digital. Esto permite recibir el dinero sin tener que ir personalmente a reclamarlo. Si no tienen cuenta bancaria, seguirán recibiendo el dinero a través de lugares como Efecty o MOVii Ventanilla.

Además, recibirán notificaciones por mensaje de texto para asegurarse de que reciban el dinero a tiempo, ya que deben retirarlo en un plazo de 30 días. Si no lo hacen, el dinero vuelve al Distrito.

Asimismo, si hay problemas con los pagos, el subsidio se bloqueará después de tres intentos fallidos. Ahora, si desea obtener ayuda con la bancarización o actualizar la información personal, puede ir directamente a la oficina local más cercana o usar “Bogotá Te Escucha”.

USAQUÉN: Calle 165 No. 7-38 Servita

Calle 165 No. 7-38 Servita CHAPINERO : Calle 50 A 13-58

: Calle 50 A 13-58 SANTA FE CANDELARIA: Carrera 2 No. 4 -10Lourdes

Carrera 2 No. 4 -10Lourdes SAN CRISTÓBAL: Calle 37 B Bis No. 2-81 La Victoria

Calle 37 B Bis No. 2-81 La Victoria USME SUMAPAZ: Calle 91sur No. 4C- 26 este

Calle 91sur No. 4C- 26 este TUNJUELITO: Diagonal 47 A sur N.º 53 B - 27, Venecia

Diagonal 47 A sur N.º 53 B - 27, Venecia BOSA : Calle 73 Sur N.º 81 B-10 Bosa Laureles

: Calle 73 Sur N.º 81 B-10 Bosa Laureles KENNEDY: Carrera 74 No. 42G-52sur

Carrera 74 No. 42G-52sur FONTIBÓN: Carrera 100 N.º 23 – 22 Jardín Infantil Oso de Anteojos

Carrera 100 N.º 23 – 22 Jardín Infantil Oso de Anteojos ENGATIVÁ: Carrera 78 No. 69 A-57 Santa Helenita

Carrera 78 No. 69 A-57 Santa Helenita SUBA: Carrera 91 No. 146C Bis- 15 Suba Centro

Carrera 91 No. 146C Bis- 15 Suba Centro BARRIOS UNIDOS : Calle 76 No. 53 – 05

: Calle 76 No. 53 – 05 TEUSAQUILLO: Calle 39 No. 17-48

Calle 39 No. 17-48 LOS MÁRTIRES: Carrera 18 B No. 22 D – 40 Centro Día “Mi Refugio”, Barrio Santa Fe

Carrera 18 B No. 22 D – 40 Centro Día “Mi Refugio”, Barrio Santa Fe PUENTE ARANDA: Avenida Calle 26 Sur No. 35-15 Los Sauces

Avenida Calle 26 Sur No. 35-15 Los Sauces RAFAEL URIBE URIBE: Carrera 13B No 31G-40 Sur Gustavo Restrepo

Carrera 13B No 31G-40 Sur Gustavo Restrepo CIUDAD BOLÍVAR: Calle 70 Sur No. 34-05Arborizadora Alta

Requisitos para recibir el Ingreso Mínimo Garantizado

El requisito principal para recibir este subsidio es estar registrado(a) en el Sisbén de Bogotá.

De acuerdo con los datos que haya brindado y el grupo en el que lo dejen, debe saber que para recibir este subsidio tiene que estar clasificado en los grupos A o B de Sisbén IV.

No recibir apoyo de programas de transferencias del Gobierno Nacional, como Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Tránsito a Renta Ciudadana.

como Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Tránsito a Renta Ciudadana. Tener una cuenta activa con las entidades financieras que tienen convenio con la Secretaría Distrital de Hacienda: Daviplata, Nequi, Bancolombia a la Mano, Movii, Powwi o Dale.

Finalmente, tenga en cuenta que, las transferencias del IMG no son retroactivas. Si un hogar no recibió la ayuda en meses anteriores, es porque no cumplió con los requisitos. Además, si los beneficiarios no retiran los recursos en un plazo de 30 días, estos retornarán al Distrito y no se podrán recuperar.

Asimismo, la Secretaría de Integración Social recomienda a los beneficiarios mantener sus datos actualizados para evitar problemas en los giros del subsidio.