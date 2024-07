¿Por qué Transcaribe ofrece vacantes para conductores pero no aceptan barrigones?

Cartagena

El Sistema Integrado de Transporte Masivo de Cartagena sigue ampliando su cobertura en la ciudad, por eso abrió una curiosa convocatoria para conductores con una condición “especial”. No pueden ser barrigones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Bajo esos parámetros la empresa de la capital bolivarense, pretende vincular a 70 operadores de busetones, padrones y articulados, que cumplan con el requisito de no tener un pronunciado abdomen, algo que en el gremio, puede ser una condición para algunos no tan común.

Embarque y desembarque de lanchas del Club Náutico será en La Bodeguita desde agosto

“Hay una distancia entre la parte final del timón y el cuerpo del operador, que impide que la persona tenga unas medidas un poco grandes en la zona media del cuerpo, y que no dejan que él pueda maniobrar de forma adecuada el vehículo. Eso no quiere decir que quienes estamos pasados de peso, para dejarlo claro, yo soy gorda, no podamos conducirlos. Es un tema de medidas dentro del vehículo”, dijo Ercilia Barrios, gerente de Transcaribe.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden presentar su hoja de vida en el Centro de Atención de Empleabilidad de Transcaribe, ubicado en el patio portal y estación centro.

La recepción de documentos se realizará de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Además, se puede enviar la hoja de vida al correo: talentohumanoccsisas@gmail.com.

Requisitos: - Licencia C2 activa - Formación académica en bachillerato, técnica o tecnólogo - 2 años de experiencia en conducción y transporte personal