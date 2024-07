Autoridades de tránsito adelantan controles de prohibición de parqueo en el centro

Cúcuta

Las autoridades de tránsito en la ciudad de Cúcuta anunciaron la prohibición de parqueo en algunas zonas del centro de la ciudad, por lo que han iniciado los operativos de control.

Específicamente la prohibición comprendería la zona entre la calles 6 a la calle 12 entre avenidas 6 y 7, donde normalmente se podía encontrar vehículos obstaculizando la movilidad. Por su parte los veedores de movilidad aseguran que aunque es una medida necesaria, primero deben realizarse las respectivas demarcaciones.

“Hay que diferenciar entre parqueo y estacionar, porque es uno de los principales problemas que se ha generado, las autoridades de tránsito ven a una persona dentro de su vehículo, encima de la moto y ya están haciendo un comparendo, pero está es estacionado, pero como deben demarcar y no hay demarcación, entonces pueden salir todos los decretos que quieran pero la ley no existe, existe donde deben demarcar, me parece extraordinario que coloquen orden, pero deben ajustarse a la norma para poder hacer comparendos porque de lo contrario no hay validez en los mismos” dijo a Caracol Radio Hugo Santiago, veedor de movilidad.

Critican que no se han visto verdaderos controles de las autoridades de tránsito desde la firma del convenio y afirma que presuntamente las medidas estarían enfocadas a temas económicos.

“Siempre lo que buscan es una forma lucrativa para las autoridades de tránsito, que jamás se han puesto en su trabajo de regular el tránsito, los 50 que contrataron se dedicaron a otra cosa que fue sancionatoria y las cifras no mienten, hay más de 25,000 comparendos que han hecho en este pequeño tiempo desde abril para acá, entonces veo que el único objetivo es lucrativo, para empezar a sancionar más” finalizó Santiago.