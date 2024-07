Alertan sobre la creación en Manizales de una empresa para la operación catastral

Manizales

Basados en las experiencias del pasado, desde la Corporación Cívica de Caldas hace un llamado al mandatario local sobre dicha iniciativa para que analice la situación de varias empresas creadas durante administraciones pasadas y que hoy están en proceso de liquidación, caso como es el de Ideas Más y ERUM, esta última que también se fundó con un objetivo claro y una justificación deseable, pero su propósito inicial no solo no fue cumplido, sino que por el camino se le agregaron otros oficios que la mantuvieron viva, hasta que finalmente se admitió que no tenía sentido su funcionamiento.

Pamela Jaramillo, gerente de la Corporación Cívica explica la postura de la entidad y hace recomendaciones a la administración municipal y al Alcalde Jorge Eduardo Rojas para que tengan en cuenta la situación y los antecedentes que hay.

“Recomiendan a la Alcaldía que en caso tal de crear la nueva entidad y si no se consiguen los resultados esperados, no se convierta en una entidad burocrática a la que se le agregan proyectos y funciones no relacionados con su función inicial para mantenerla viva”.

La nueva empresa industrial y comercial del Estado, bajo la forma de una sociedad por acciones simplificada, tendría por objeto que el municipio de Manizales, - inicialmente en asocio con MASORA en su calidad de gestor catastral y otras entidades públicas, pueda realizar la operación catastral en múltiples municipios de Colombia. MASORA no es un actor nuevo en la gestión catastral de Manizales, lo nuevo sería la sociedad con ellos para un trabajo conjunto con objetivos comerciales y financieros.

En términos de participación accionaria MASORA participará con un 51% de las cuotas o acciones. El 49% restante estaría conformado por el Municipio de Manizales e Infi Manizales. Aunque en términos de mercado el primer cliente para la actualización catastral sea el mismo municipio de Manizales y los del área metropolitana, el diagnóstico que da lugar a la iniciativa toma en cuenta un escenario nacional en el análisis de la viabilidad de la nueva empresa.

Le puede interesar: En el Cesar fueron encontradas 31 cabezas de ganado hurtadas en Caldas

Le puede interesar: Por falta de pago trabajadores del Hospital Santa Sofía en Manizales realizaron un plantón