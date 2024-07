Consejo Departamental de Paz abordó la crisis de violencia que se vive en Cúcuta

Cúcuta

Se desarrolló en la ciudad de Cúcuta la segunda sesión del Consejo Departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia con el fin de abordar temas relacionados a la implementación de políticas hacia la consecución de paz.

En este espacio que contó con la presencia de gestores de paz del Ejército de Liberación Nacional y las autoridades regionales, también se abordó la crisis de violencia que atraviesa la capital nortesantandereana y las posibles estrategias para su atención.

“Hemos planteado la difícil situación que está viviendo Cúcuta y su área metropolitana, teniendo en cuenta que hay un desconocimiento por parte de las autoridades civiles y militares del contexto por el cual hoy está atravesando la ciudad, y por eso las medidas que se toman son medidas mediáticas, que no resuelven el problema, como colocar un muro en la frontera, armar a la ciudad, pedir batallones, consejos de seguridad que solo son un saludo a la bandera, y no registran la situación socioeconómica que hoy vive la ciudad y el problema estructural que desde hace muchos años tenemos, y hacia allá creemos es donde hay que apuntar, porque hay jóvenes que no tienen expectativas de vida y que son presa fácil de estas organizaciones en sus barrios” dijo a Caracol Radio Enrique Pertuz, director de Corporeddeh.

También se busca enviar un mensaje al Gobierno Nacional y a los grupos armados que se encuentran en la mesa de negociación, con el fin de que cesen las acciones violentas en el marco de los procesos que se adelantan.

“Estos espacios son para que la sociedad civil se pronuncie frente a los hechos violentos relacionados a una organización que está en diálogos con el Gobierno, y que debe enviar mensajes de paz y mensajes de voluntad en el proceso de negociación, pero como miembros de la sociedad civil nos asalta una preocupación cuando vemos acciones con pancartas, artefactos explosivos, entre otras” puntualizó Pertuz.

Insisten en abrir estas posibilidades de participación a la sociedad civil en otras regiones del país para que sirva de complemento a los acuerdos entre el gobierno y los grupos armados.