Cambia el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia

Bogotá

Luego de casi 4 años el italiano Lorenzo Caraffi terminó su misión como jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia. Con una experiencia de más de 20 años en contextos de conflictos armados, Caraffi llegó al país en noviembre de 2020 para liderar la labor humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia.

La primera parte de su labor estuvo marcada por la pandemia del Covid-19 lo que llevó a tener que adaptar sus operaciones para poder seguir adelante con la labor humanitaria en las zonas del país afectadas por el conflicto.

En los casi cuatro años que estuvo en Colombia, Lorenzo Caraffi mantuvo un diálogo contante con el Estado y con las autoridades colombianas, así como con los distintos actores armados. Durante ese tiempo la organización humanitaria facilitó como intermediario neutral la liberación de 178 personas que se encontraban en poder de grupos armados.

Caraffi también presentó cuatro informes anuales y varias actualizaciones semestrales del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia en que advirtió sobre el deterioro de la situación humanitaria en Colombia como consecuencia de los conflictos armados que existen en el país.

En su estadía en Colombia, Lorenzo Caraffi también hizo énfasis en la necesidad de que las partes en conflicto respeten el Derecho Internacional Humanitario para mitigar los efectos de los conflictos armados y la barbarie que estos generan. En las últimas horas Caraffi se despidió de su tercera misión en Colombia. En las dos anteriores misiones estuvo en las estructuras del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia a nivel territorial, lo que enriqueció su amplio conocimiento de la realidad colombiana.

¿Quién es el nuevo jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia?

Se trata de Patrick Hamilton, quien hasta el momento era el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Estados Unidos.

Como jefe de la delegación regional en Washington DC, Patrick Hamilton gestiona la relación del Comité Internacional de la Cruz Roja con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, lo que implica el Derecho Internacional Humanitario, la política humanitaria y las cuestiones operativas relacionadas con la acción militar de Estados Unidos y Canadá. Esto incluye las visitas periódicas del Comité Internacional de la Cruz Roja al centro de detención de la Bahía de Guantánamo (Cuba). La Delegación Regional también dirige la labor con la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y las relaciones con las Sociedades Nacionales de Estados Unidos y Canadá.

Antes de mudarse a Washington, Patrick Hamilton pasó casi seis años en la sede del organismo humanitario en Ginebra, Suiza. Su último cargo fue el de jefe de la Support Relationships in Armed Conflict Initiative, posición en la que analizó las medidas prácticas que pueden adoptar los actores estatales y no estatales para aprovechar mejor las relaciones de apoyo y mejorar la protección a civiles y no combatientes.

Hamilton también estuvo en las Operaciones del Comité Internacional de la Cruz Roja en Oriente Próximo y Medio como director regional adjunto, donde se ocupó de Irak, Irán y Siria en particular.

Ahora asumirá como jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia para seguir adelante con la atención humanitaria en las zonas más golpeadas por el conflicto armado.