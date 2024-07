Néstor Lorenzo, precavido: “Entrenamos los penales, hay que estar preparado”

La Selección Colombia tiene en frente el reto de medirse ante Panamá en los cuartos de final de la Copa América. El combinado nacional llegará a este juego como favorita para llevarse el triunfo, pues cuenta con un invicto de 26 partidos y es además candidata para quedarse con el título.

Por su parte, el seleccionado centroamericano es una de las sorpresas del certamen, pues lograron pasar por encima de equipos como Chile y Perú. Previo al juego que tendrá lugar en Glendale, Arizona, el entrenador Néstor Lorenzo habló de algunas situaciones a tener en cuenta en el compromiso, como la ausencia de Jefferson Lerma.

Cambio en el medio: “Los reemplazos naturales de Lerma son Uribe y Castaño, de ellos dos saldrá el reemplazante. Los jugadores aún no tienen el equipo. El equipo está encaminado, pero ellos no lo saben”.

Análisis de Panamá: Hemos visto que Panamá es capaz de lastimar en juego largo, transición rápida y buen juego aéreo. Hay que esperar el partido, tratar de controlarlo y saber que habrá momentos en los que nos querrán exigir. No sé qué planteamiento tendrá el técnico, nos tendremos que adaptar. Lo difícil del partido es eso, que ha mostrado dos facetas interesantes: defiende bien en bloque bajo y en transiciones es peligroso. El juego de Panamá nos condiciona si no encontramos la pelota y el control. Es un sistema parecido al de Costa Rica, pero se atreven un poco más a los duelos, son fuertes en lo físico. Hay que tratar de neutralizar eso.

El aporte de Jhon Arias: “El buen jugador demuestra su inteligencia adaptándose a distintas posiciones. Él no es un extremo de tirarle pelotazos. En el Fluminense de Diniz tenía juego corto, asociado, aparecía por cualquier sector de tres cuartos para delante. Cuando veo a Jhon veo la simpleza y eficiencia en su juego. Algunos dicen que no luce, pero estamos en presencia de un gran jugador de fútbol. Una vez le preguntaron a Bochini cómo hacía para jugar tan bien y él respondía que nada, que se ponía donde no había nadie y se la daba al que estaba solo. Cuán simple, cuán eficiente y cuán bien hay que jugar para hacer eso. Jhon nos da eso y por eso lo valoramos, el equipo lo reconoce como una pieza importante”.

¿Con qué versión de Colombia ha quedado satisfecho?: “En cada partido ha habido momentos que uno dice: ‘Ahí quiero estar, en ese posicionamiento, sometiendo al rival; pero cuesta sostenerlo los 90 minutos’. El control más prolongado y constante lo tuvimos ante Costa Rica y fue el de mejor resultado”.

Búsqueda en media distancia: “Uno puede decirlo, peor el jugador viene con una característica. Siempre se dice y se practica la media distancia. No hemos hecho ningún gol en la Copa por esa vía, pero lo hemos intentado. Tenemos buenos jugadores para ello”.

Crecimiento de Panamá con Thomas Christiansen: “Desde que está este entrenador, Panamá se ha ordenado y ha conseguido un estilo de juego que le ha permitido estar donde está. No sé si tiene que ver que sea europeo o con escuela española, pero es un equipo que sabe a qué juega, eso se nota”.

James, el fijo en el XI: “James va a jugar, la Selección lo necesita. Colombia tiene que salir con lo mejor y plantear el mejor partido para ganar. No podemos pensar en el siguiente sin afrontar este con toda la seriedad, responsabilidad y exigencia. James está bien”

Respaldo a Santos Borré: “No exageremos, erró un gol. Le vino una pelota difícil y no la pudo meter, pero después es muy valorable todo lo que le da al equipo”.

Los penales, una opción: “Hay que estar preparados, el fútbol no tiene lógica. No siempre gana el que merece ni el que juega mejor. Hemos practicado, hay que esperar qué pasa mañana. Vamos partido a partido, no nos creemos nada, contra cada rival hemos jugado con la misma seriedad y estilo”