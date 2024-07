Agencia de arrendamientos en Medelín cobraba a inquilinos, pero no les pagaba a los dueños

Medellín, Antioquia

Al menos 50 propietarios de inmuebles en Medellín y municipios del sur del área metropolitana habrían sido estafados por una empresa llamada Grupo Respaldo Inmobiliario. Al parecer, la firma habría recibido millonarios recursos de los inquilinos de viviendas arrendadas, pero no giraron los recursos a los dueños de las propiedades, según detallaron denunciantes a Caracol Radio.

Según los denunciantes, la agencia cobraba por adelantado los cánones de arriendo a quienes habitan las viviendas, pero no ha trasladado los recursos correspondientes a los propietarios, una situación que sería sistemática y que habría generado la apropiación de al menos 500 millones de pesos.

Las denuncias

Una de las denunciantes es Diana Quintero, quien detalló que desde el año pasado puso en arriendo una propiedad, pero que desde febrero de este año no ha recibido recurso alguno, a pesar de que el inquilino sí estaría pagando los cánones.

“Pagaban cuando ellos querían, supuestamente era válido, porque tenían un montón de clausulas abusivas en los contratos que hacen. Desde febrero no me pagan, fui a buscarlos con un abogado y ya no están en las instalaciones”, señaló la víctima

Por su parte Miriam Duque Ramírez, otra de las afectadas explicó que la agencia fue la que los contactó asegurando que tenían un posible inquilino y que luego les hicieron firmar un contrato sin cláusula de incumplimiento.

“Colocan uno que dice que ellos no tienen incumplimiento por no pago, sino que reconocen intereses. A nosotros solo nos hicieron dos pagos en enero y no volvieron a pagar”.

Denuncian cláusulas abusivas

La denuncia de los afectados detalla que incluso tenían que firmar clausulas que buscaba intimidar a las víctimas. Una de ellas, que prefiere no ser identificada y a quien NO le pagan hace cuatro meses su respectivo canon de arrendamiento, quedó sorprendido al ver como había una cláusula que impedía que él relatara las afectaciones sufridas por el Grupo Respaldo Inmobiliario, en el contrato que firmó

“Estaba muy asustado, porque no me respondían, había una niña que siempre contestaba, pero daba larga. Cuando me daban cita me cancelaban y no me dejaban ingresar al edificio donde estaba la agencia sin cita”, contó a Caracol.

Descuentos injustificados

Sara Quintero, abogada de una de las estafadas, detalló que, al verificar el caso de su cliente, descubrió que el número de personas afectadas crecía cada semana. Relató, además, que la agencia para poder recoger más dinero ofrecía injustificados descuentos, por pagar adelantadamente varios meses de arriendo.

“A los inquilinos les pasaban una imagen, donde les decían que si pagaba 2 cánones tenían 10% de descuento y si era más de 3, tenían el 15%. Como si quisieran recolectar la mayor cantidad de plata”, puntualizó.

¿Qué dice el Grupo Respaldo Inmobiliario?

Caracol Radio se comunicó con la línea de atención que se les entregó a los dueños de las propiedades, pero tan solo recibimos una respuesta, a través de mensajería instantánea, al tercer día del mensaje dejado por Caracol Radio. Nos indicaron un correo electrónico y nos manifestaron que la respuesta podría demorar el tiempo de término de ley.

Caracol Radio comprobó que la agencia ya no se encuentra ubicada en un edificio del sector de San Diego, en Medellín, donde se habrían firmado la mayor cantidad de negocioso y tampoco contestan los números telefónicos. Curiosamente, la firma habría dejado de pagar el arriendo de las oficinas, es decir, una agencia de arriendos que NO pagaba el arriendo.

¿Qué se sabe de los dueños o el representante legal?

Aunque en quienes aparecen como representantes legales de la compañía son Julio Hernán Cruz Bernal y Diego Alejandro Castrillon Alzate, según los denunciantes de este caso, es el verdadero propietario de esta agencia sería Juan David Cruz Latarrte, una persona que ya ha estado investigada y vinculada a procesos judiciales por estafas muy similares en el pasado.

Por ejemplo, en el 2018, el Tribunal Superior de Medellín ratificó una condena en contra de señor Juan David, por casos de estafa a través de las firmas Administración de Inmuebles El Bosque S.A., Inversiones Crecer de Antioquia S.A. y Grupo Progreso Inmobiliario S.A.; firmas que estaban a nombre de él o sus familiares. Casos que son muy similares a los denunciados por las víctimas aquí en Caracol Radio.

Ante esta situación, la Lonja, propiedad raíz, aseguró que la empresa Grupo Respaldo Inmobiliario NO hace parte de esta agremiación y sugirió a los ciudadanos, solo recurrir a firmas integrantes de esta, para tener el respaldo suficiente y evitar estafas.