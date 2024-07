Afinia realizará cortes de energía el 8 y 10 de julio en sectores de Cartagena

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, llevará a cabo trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar, del 8 al 10 de julio. Estas acciones forman parte del plan de inversión destinado a proporcionar un servicio de energía más confiable y de mejor calidad.

Para realizar estas intervenciones, se requiere la interrupción del suministro eléctrico en los siguientes horarios y lugares:

8 de julio

Cartagena: De 10:10 a.m. a 5:00 p.m. se adelantará la instalación de equipos de medida en clientes de la Calle Larga del barrio Getsemaní.

10 de julio

Cartagena: de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., se continuará con el cambio de postes y redes desde la calle 75 entre carreras 21 y 30 del barrio San Bernardo.

De 7:00 a.m. a 3:00 p.m., se avanzará en el cambio de la infraestructura eléctrica del servicio desde la calle 39 hasta la calle 44 entre carreras 17 y 20 del barrio Torices. No obstante, para aislar la zona de trabajo se registrará una leve interrupción de 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y de 2:30 p.m. a 3:00 p.m. en los barrios: Loma Fresca, Pablo Sexto, Palestina, Sector La Heroica, Pedro Salazar, Petares, República del Caribe, Santa Rita, La Paz, Los Comuneros y Torices.

De 7:30 a.m. a 3:30 p.m., se proseguirá con el cambio de redes de media tensión entre la carrera 3 y las calles 71 y 73 del barrio Crespo.

Regidor:

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m., se normalizarán equipos de medida entre la carrera 2 y la calle 12 en el sector estaderos.