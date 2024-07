Miguel Herrera: “James está irreconocible, parece el chamaco con la misma ilusión de antes”

Miguel Herrera. (Photo by Azael Rodriguez/Getty Images)

Miguel ‘El piojo’ Herrera, director técnico mexicano de 56 años, considerado uno de los mejores entrenadores de la historia de su país, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre el nivel de la Copa América. Herrera, quien llevó al seleccionado centroamericano hasta los octavos de final del Mundial de Brasil 2014, elogió el fútbol de Colombia, lo puso como favorito a ganar y criticó la presentación de seleccionado y de Estados Unidos en el certamen.

Inicialmente, se le preguntó por el nivel de la actual Copa que se celebra en territorio estadounidense, a lo que respondió: “La he visto bien, otras han sido más vibrantes, hay equipos en buen nivel y otros que no alcanzaron el nivel, el fútbol acá en Estados Unidos no es tan efervescente como en Sudamérica, quizá faltó eso”, afirmó.

Colombia clasificó en el primer lugar del Grupo D con 7 unidades, siendo una de las selecciones que mejor nivel mostró y siendo para muchos una de las máximas favoritas a levantar el título. Esto mencionó Herrera sobre el equipo de Néstor Lorenzo: “lo he visto muy bien, me tiene sorprendido, el partido contra Brasil jugó muy bien, mucha personalidad. James está irreconocible, parece el chamaco con la misma ilusión de antes, con el aplomo para liderar el equipo, mucha calidad, el tipo que lleva las riendas del equipo. Brasil tiene individualidades que marcan mucho la diferencia”.

Sobre la diferencia entre Conmebol y Concacaf

“Se nota, más en esta época, México y Estado Unidos dejaron mucho que desear en este torneo. Los únicos que sacaron la cara fueron Canadá y Panamá. Es una sorpresa verlos a ellos y no a México y Estados Unidos. Ecuador y Venezuela también son sorpresas. Colombia, Argentina, Uruguay y Brasil están jugando en un nivel importante”.

Opinión sobre el nivel de México en la Copa América

“La verdad es que el equipo viene a menos, el último Mundial fue horrible, teníamos muchas expectativas, nos decepcionaron. Ahora no ha podido levantar, hay muchos jóvenes, le falta un poquito de experiencia al técnico, pero hay con qué, toca darle tiempo. Mejoraron contra ecuador, pero no hicimos ningún gol en la Copa, por eso nos fuimos rápido, no se hizo lo que se debía hacer, habrá dos años para preparar el Mundial”.

Sobre el DT: “Jaime estaba muy joven para esa posibilidad. Necesitaban un técnico para la Copa de Oro, le fue bien y le dieron la oportunidad de seguir. Ahora está pasando un momento difícil”, afirmó.

¿Le gustaría dirigir en el fútbol colombiano?

“Me gustaría, es un país bastante bonito y atractivo futbolísticamente, tiene buen fútbol y por supuesto me gustaría escuchar alguna propuesta, es un país hermoso, algunos lugares ya los conozco. He ido a buscar jugadores allá, seguimos la Copa Libertadores y la liga de Colombia, veo algunos juegos, hay calidad en los equipos”, aseguró.

Sobre el juego entre Colombia y Panamá en cuartos de final

“Panamá tiene todo que ganar y nada que perder. La gran favorita es Colombia, pero nunca hay que dar las cosas por hecho, estoy seguro de que Colombia va a hacer un buen partido y va a clasificar, pero no hay que descartar a Panamá. Les han metido en la cabeza la dedicación y el esfuerzo, hay que ser contundentes, jugar al mismo nivel que contra Brasil”, finalizó.