Consiguen cita de visa para la mamá de la joven atacada por perros en Estados Unidos

En medio de la tristeza que rodea a la familia de la santandereana María Paula Peña, la joven de 27 años atacada por dos perros de raza American Bully XL en California, Estados Unidos, hay una buena noticia.

Paula Andrea Contreras, mamá de la joven que permanece en un hospital en un estado grave de salud confirmó que fue notificada de la cita para solicitar la visa humanitaria este viernes 5 de julio en la ciudad de Bogotá.

“Estoy muy contenta porque me llegó un correo diciéndome que me dieron la cita para el viernes en la mañana, vamos a ver estoy muy feliz y esperando que mi esposo también pueda tenerla. Es un paso muy grande y ojalá me la den porque lo que más queremos es ir a estar con nuestra hija que en este momento de su vida nos necesita como papás”, dijo la mamá de la joven bumanguesa atacada por sus dos mascotas.

#VIDEO | Familia santandereana clama por una visa humanitaria para ir a Estados Unidos a cuidar a su hija que fue brutalmente atacada por dos perros de raza American Bully XL y quien se encuentra en grave estado de salud en el hospital John Muro Health de California. pic.twitter.com/xJEfRVAvSW — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 3, 2024

Dijo que “un ángel” las contactó por redes sociales y les donó el pago del agendamiento de la cita y de paso los asesoró sobre cómo acceder a una cita de emergencia para conseguir el permiso humanitario y de esta forma si se dan las cosas, viajar a California en donde está su hija recuperándose de las graves heridas que le provocaron sus dos perros cuando intentaba sacarlos a pasear.