Ann Wilson, cantante principal de la banda de rock Heart, padece grave enfermedad

Ann Wilson, cantante principal de la banda de rock Heart, reveló que padece cáncer. Ante esta noticia, la banda pospuso los conciertos restantes de su gira “Royal Flush” hasta el 2025, mientras recibe tratamiento.

Wilson dijo en un comunicado que “fui operada para extirpar un crecimiento canceroso y me estoy recuperando, pero que mis médicos me aconsejaron someterme a quimioterapia preventiva y tomarme un tiempo fuera de los escenarios para recuperarme por completo”.

“Para los que compraron boletos, realmente desearía que pudiéramos hacer estos conciertos. Por favor, sepan que planifico volver al escenario en 2025″, indicó Wilson en el comunicado. “Mi equipo está ordenando esos detalles y les informaremos el plan, tan pronto podamos”.

Se aceptarán todas las entradas compradas anteriormente para los espectáculos ahora pospuestos. Las fechas reprogramadas se anunciarán en las próximas semanas, según el comunicado.

“Esto es simplemente una pausa. Tengo mucho más que cantar”, continuó Wilson antes de agregar: “Respetuosamente, esta es la última declaración pública que me gustaría hacer sobre el asunto”.

Más de 50 espectáculos en estadios y arenas en docenas de ciudades de Estados Unidos y Canadá se verán afectados. Algunos de estos conciertos tendrían espectáculos selectos con las actuaciones de Def Leppard y Journey, sin embargo, Heart no ha anunciado si esas bandas los acompañarán en las presentaciones reprogramadas.

La banda, liderada por Wilson y su hermana Nancy Wilson en la guitarra, canceló la etapa europea de su gira en mayo, citando que la cantante tuvo que someterse a “un procedimiento urgente, pero rutinario, cuyo tiempo mínimo de recuperación es de seis semanas”.

Wilson escribió en Instagram en el momento de la cancelación de los programas europeos: “¡Estoy bien! Por favor no se preocupen. Pido disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Ciertamente, es un inconveniente para mí”.

Las hermanas Wilson, que lanzaron éxitos como “Magic Man”, “Crazy on You” y “Alone”, han hecho música juntas desde los años 70.

Queridos amigos,

Recientemente me sometí a una operación para extirpar algo que resultó ser canceroso. La operación fue exitosa y me siento muy bien, pero mis médicos ahora me recomiendan someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y he decidido hacerlo.

Y por eso mis médicos me están indicando que me tome el resto del año fuera de los escenarios para poder recuperarme por completo.

Para los compradores de entradas, realmente desearía que pudiéramos hacer estos conciertos. Sepan que planeo volver al escenario en 2025. Mi equipo está ordenando esos detalles y les informaremos el plan tan pronto como podamos.

Gracias por todo el apoyo. Esto es simplemente una pausa. Tengo mucho más para cantar.

Con cariño, Ann Wilson.

Respetuosamente, esta es la última declaración pública que me gustaría hacer al respecto.