Alerta por aumento de enfermedades respiratorias en niños de Barranquilla

Debido a la temporada de lluvias son muchos los casos que a diario escuchamos de menores enfermos por gripa o afecciones respiratorias y también son muchos padres quienes prefieren tomar medidas caseras antes que consultar al médico. Pero, ¿qué dicen las autoridades de salud al respecto?

En Caracol Radio dialogamos con Gustavo Romero, el presidente de la Sociedad Colombiana de Pediatría, quien reveló que de cada 10 pacientes que acuden a consulta, 9 son niños con enfermedades de este tipo.

Indicó que de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud en el último mes 120 mil personas han sido atendidas entre niños y adultos en clínicas y hospitales de Barranquilla. Sin embargo, preocupa el subregistro que puede ser el doble teniendo en cuenta que muchos de los pacientes no acuden a su EPS y se automedican.

Atento a las recomendaciones

El especialista hace un llamado de atención a los padres de familia a ser responsables, principalmente para que se vacunen conta la influenza y el Covid 19.

“Hay una alta incidencia en el departamento del Atlántico y la Región Caribe sobre las enfermedades respiratorias agudas. Es importante recibir las indicaciones del médico sea de un centro de salud público o privado”, recalcó Romero.

Indicó que si hay comorbilidades en los niños como diabetes, asma o influenza, podría llegar a ser mortal si no se trata adecuadamente, así que no olvide: