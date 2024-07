Juan José ‘Pitillo’ Salcedo fue presentado como nuevo jugador de Real Cartagena

Cartagena

Con la contundente frase: “No hay excusa para el ascenso del Real Cartagena”, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, presentó ante la prensa deportiva a Juan José ‘Pitillo’ Salcedo como el nuevo integrante del onceno cartagenero.

“Todos saben que eres una persona especial y estamos felices de tu regreso. Hoy te entregamos un equipo diferente al que dejaste cuando te fuiste. Ahora contamos con un estadio de primera categoría, con condiciones dignas para nuestros jugadores. Además, participarás en un cuadrangular con equipos de la A, disponiendo de las condiciones que tus compañeros no tuvieron cuando formabas parte de este Real Cartagena”, expresó el gobernador Yamil Arana.

“Estamos apostando todo para que el Real Cartagena, un equipo de una ciudad de primera, juegue en la primera categoría. La hinchada y la gente no soportan otro año más en la B. Hemos hecho este esfuerzo para que no haya excusas. No hay excusa para que no se dé el ascenso, que es nuestro único objetivo. En el primer semestre nos faltaron los goles que tú hiciste. Bienvenido, Juan José, a tu casa, al departamento que más sueña con el ascenso. Hoy, el Real Cartagena se convierte en el equipo de los bolivarenses. Junto al alcalde Dumek Turbay, hemos hecho un gran esfuerzo para que este traspaso se concretara. Este departamento te quiere, y esperamos que la próxima rueda de prensa sea para celebrar nuestro ascenso a la A”, declaró Arana.

Por su parte, Renato Damiani, presidente del Real Cartagena, expresó su satisfacción por el regreso de Juan José a su casa. “Con los demás jugadores que están llegando, formaremos un equipo que va a ascender”, añadió.

Finalmente, Juan José ‘Pitillo’ Salcedo manifestó: “Doy gracias a Dios, pues sin Él esto no hubiera sido posible, al gobernador y al alcalde. Estoy contento de estar en casa y daré lo mejor de mí siempre”.