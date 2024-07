“Es un peligroso precedente”: Biden sobre fallo por la inmunidad de Trump

Casa Blanca

La Corte Suprema de los Estados Unidos concedió este lunes la inmunidad parcial al ex presidente y ahora candidato, Donald Trump por las acciones que llevó a cabo durante su período en la Casa Blanca en el 2020 que terminaron con el asalto al capitolio en un intento por revertir las elecciones.

Sobre esta decisión, el presidente Joe Biden, afirmó este lunes que el fallo sienta “un peligroso precedente” al determinar que cualquier presidente puede sentirse libre de ignorar la ley sin enfrentar consecuencias.

“Ahora, el pueblo estadounidense tiene que hacer lo que el Tribunal Supremo debería haber hecho. El pueblo estadounidense debe emitir un juicio sobre el comportamiento de Donald Trump”, afirmó Biden en declaraciones desde la Casa Blanca y en un intentó por movilizar a los votantes para las elecciones de noviembre.

La votación de la Corte Suprema fue 6-3, con los jueces liberales en desacuerdo con la mayoría.

El presidente del tribunal, John Roberts, escribió en la opinión del lunes que “en virtud de nuestra estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad de enjuiciamiento penal por actos oficiales durante su mandato”. Sin embargo, Roberts subrayó que esta inmunidad no se extiende a actos no oficiales, insistiendo en que “el presidente no está por encima de la ley”.