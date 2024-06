Juan Arturo Gutiérrez habla de la familia, la política y su rol de gestor social de Ibagué

Ibagué

Juan Arturo Gutiérrez, es el primer gestor del municipio, un politólogo y abogado con especialización en Derecho Administrativo y Constitucional, además de ser especialista en gerencia de proyectos. Actualmente, está cursando estudios en gerencia de talento humano.

Nacido el 1 de febrero de 1977 en Ibagué, realizó su educación primaria en el Colegio Ismael Perdomo del barrio La Pola y su bachillerato en el Colegio San Simón. Cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector público. Ha desempeñado diversos roles en la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ibagué, el IBAL y entidades de cooperación internacional. Junto a su esposa, la alcaldesa de Ibagué, Johanna Aranda, lidera iniciativas que abarcan desde el bienestar de la tercera edad hasta el futuro de la juventud ibaguereña. Además, es uno de los gestores de Ciudad Rock, un evento cultural que sigue siendo un pilar en la ciudad musical de Colombia.

Gutiérrez durante la entrevista del Personaje de la Semana de Caracol Radio contó que su hogar está compuesto por su esposa Johanna Aranda, su hija Isabella, y su hijo Juan Sebastián, además dos mascotas que son el centro de atracción de la casa.

Juan Arturo reveló que en la actualidad cuenta con una relación estrecha con su padre Juan Bautista Gutiérrez, pensionado y muy conocido en Ibagué por su trayectoria como deportista en el fútbol, además por su trabajo con la Gobernación del Tolima y el Seguro Social.

Su madre, Alba Esther Ramírez, es una mujer talentosa y brillante, formada como docente en matemáticas y física, y más tarde como abogada. Su pasión por la política la llevó a ser diputada en el departamento del Tolima en tres ocasiones y congresista, siempre fiel a su Partido Liberal.

Sus pasiones: entre el deporte y la fotografía

Desde joven, Juan Arturo mostró un amor por el deporte, entrenando baloncesto en la Liga del Tolima y siendo preseleccionado para representar a Colombia en la categoría infantil. Además de su interés por el deporte, disfruta de montar bicicleta, experimentar en la cocina y asegurarse de que quienes lo rodean se sientan cómodos y valorados. Su pasión por la fotografía y su deseo de descubrir nuevos horizontes hacen de viajar uno de sus mayores placeres.

El COVID-19 un reto para su vida

La vida de Juan Arturo Gutiérrez Ramírez dio un vuelco durante la pandemia cuando su esposa, Johanna Aranda, se contagió de COVID-19, y la enfermedad se propagó a su hija Isabella y a él mismo. Aunque Isabella estuvo bastante delicada, fue Juan Arturo quien sufrió las peores consecuencias, llegando a estar hospitalizado durante un mes. Esta experiencia difícil le hizo reflexionar profundamente sobre la vida, viéndola como una segunda oportunidad para hacer algo significativo. “Fue una situación muy complicada que te hace reflexionar sobre la vida, las oportunidades, las bendiciones que has tenido y el papel que has desempeñado en la humanidad a lo largo de los años”, añadió Juan Arturo Gutiérrez.

La victoria en las elecciones regionales del 2023

El 29 de octubre, un día marcado en la memoria de muchos, la alcaldesa, Johanna Aranda, ganó en las urnas, consolidando su liderazgo y compromiso con la comunidad. Según su esposo, desde entonces, no ha dejado de trabajar para materializar su programa de gobierno, transformándolo en un plan de desarrollo concreto. “Ella no paró. Al día siguiente ya estaba pensando en cómo materializar su programa de gobierno y transformarlo en un plan de desarrollo. Empezó a considerar nombres para la conformación de su equipo. Esta tarea no fue tan difícil, ya que había personas que siempre estuvieron cerca durante la campaña y que ella ya venía perfilando para esos cargos. Pero lo que puedo asegurar es que nunca se detuvo”.

El reconocimiento a los aliados políticos ha sido un pilar en la administración.

“El reconocimiento a los aliados políticos ha sido fundamental. Si se da cuenta, ella y su equipo llegaron a la alcaldía con varios aliados, y ella ha cumplido con ellos. No sé si en la medida que ellos esperaban, pero se les ha brindado el trato prometido porque la palabra vale.”, añadió Juan Arturo Gutiérrez.

Por otro lado, manifiesta que la campaña de Aranda fue notable por su cercanía con la comunidad, especialmente con los niños. “Fue una campaña muy bonita, llena de cariño de la gente. Sinceramente, despertó una pasión en muchas personas que no veía desde mi infancia, cuando los niños también participaban en las campañas políticas, gritando el nombre del candidato y saliendo a las calles. Desde entonces, no había visto un cariño tan grande de los niños hacia Johanna. Las estrategias de comunicación fueron excelentes, con un jingle muy pegajoso que los niños cantaban por todas partes, recibiéndola a ella y a todos nosotros con sonrisas, abrazos y cantando ese jingle”.

La política es de aliados y amigos

Gutiérrez Ramírez, también habló sobre las relaciones políticas, señalando su amistad con Carlos Edward Osorio, actual representante de la Cámara. “¿Me preguntan: “¿Usted es amigo de Carlos Eduardo Osorio?” Sí, claro que es mi amigo. Nunca voy a negar a mis amigos. Es mi amigo y fue mi jefe. Nunca he militado en su partido político; siempre he mantenido una separación entre la amistad y la política. Somos amigos y creo que el doctor Carlos es una persona que, si lo llamo, siempre contesta. Y si le pedimos un favor, seguro que lo hace”.

Andrés Hurtado es nuestro amigo, líder y jefe: Juan Arturo Gutiérrez

Respecto a los rumores recientes sobre el exalcalde Andrés Hurtado, otro aliado clave, Gutiérrez Ramírez afirmó que ha sido fundamental en su crecimiento político. “Andrés Hurtado es nuestro amigo, líder y jefe. Es una persona que nos dio esa oportunidad de crecimiento familiar. Lo veo como un amigo y esa es la mejor descripción que puedo dar de él. Tengo una relación muy cercana con él y hablo todos los días con él. Juntos, hemos construido un proyecto aquí. Hablo en nombre propio, no en nombre de Johanna Aranda. Por supuesto, hemos construido y planeado un proyecto político importante para el desarrollo de Ibagué y Tolima en los próximos años”.

