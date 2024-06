Néstor Lorenzo: “Nosotros también nos ilusionamos y la gente que disfrute”

Néstor Lorenzo sigue escribiendo con letras doradas su nombre en los libros de historia de la Selección Colombia. El argentino ya alcanzó 22 juegos sin perder desde que asumió como entrenador del combinado nacional a mediados del 2022. Ahora, tiene al equipo clasificado a cuartos de final de la Copa América, además de tener lleno de ilusión a un país que sueña con la segunda.

En rueda de prensa posterior al encuentro ante Costa Rica, el cual fue triunfo por 3-0 en Glendale, Arizona, al entrenador de 58 años le preguntaron por ese ambiente de favoritismo que está rodeando al equipo. Lorenzo, que si bien siempre ha manifestado que Colombia no es favorita, no se guardó que la ilusión está intacta en sus dirigidos.

“En cuanto al triunfalismo, no se pueden dar consejos a la emoción de la gente. Nosotros también nos ilusionamos y qué le voy a decir a la gente… que disfruten”, inició diciendo el seleccionador de la Tricolor.

¿Fue el mejor partido de Colombia?: “Hemos hecho buenos partido contra grandes rivales y hoy de pronto se tuvo un dominio más pronunciado y continuo. Hicieron un gran partido los muchachos”.

El dominio de Colombia: “Cada partido es una historia distinta. Hoy lo encontramos desde la posesión, posicionamiento y eso nos ayudó a no sufrir. Sabía que era un partido difícil, pero que si controlábamos desde la tenencia del balón lo íbamos a abrir y se dio”.

Oportunidad para otros jugadores: “Hay un grupo muy parejo, cuesta mucho definir la titular. Por eso es buen tenerlos a todos con minutos, motivados. Son 5 cambios, me doy vuelta y quiero que sean 12, 13 cambios, pero tenemos que entender. Todos le pueden dar algo al equipo, no se sabe cuándo, pero todos pueden. Me gustaría darles minutos a todos, pero no se puede. Espero ellos entiendan”.

Su relación con James Rodríguez: “A James lo conozco desde chico y sé que lo que dependía de su actuación para la Selección era su compromiso. Sé el amor que tiene por estos colores. Por eso me dolió cuando lo criticaban tanto, por eso confié en él. Su compromiso es supremo. En cuanto a la edad, de los 22 a 32 de pronto ahora corre menos y piensa más, eso lo ayuda también. Tiene une quipo que lo rodea bien, que le da alternativas a su juego”.

El partido ante Brasil: “Vamos a ver mañana cómo terminan todos, cómo se recuperan. Hay que cuidar la hidratación y por supuesto que nos gustaría jugar un gran partido ante Brasil, no vamos a descuidarlo. Todo el plantel está parejo en rendimiento y podemos armar un buen equipo para hacer el mejor partido posible”.