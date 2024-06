Cúcuta tuvo una reducción mínima en las cifras de desempleo

Cúcuta

El Departamento Nacional de Estadísticas dio a conocer durante las últimas horas las nuevas cifras de mercado laboral correspondientes al mes de mayo, llegando al 10.3% a nivel nacional.

Aunque en todo el país tuvo una gran disminución, para la ciudad de Cúcuta no se vio de la misma manera, ya que el retroceso ha sido mínimo, llegando al 13,7% y ocupando el quinto lugar, lo que genera preocupación en los analistas.

“Para Cúcuta y Norte de Santander, las cifras no son nada buenas, es simplemente un efecto estadístico con una disminución del 0,1% pero lo que hay que mirar es lo que hay dentro de estas estadísticas, de los datos específicos, uno se da cuenta que además de tener una tasa de desempleo superior al promedio nacional, también resulta que de los empleos que hay, la tasa de informalidad laboral es del 60,6%, lo que genera preocupación, al igual que el gran porcentaje de población joven desempleada que supera el 20%” dijo a Caracol Radio Sergio Jiménez, docente y economista.

La crisis de orden público que atraviesa la capital nortesantandereana se ha convertido en uno de los principales factores para el retroceso económico y la falta de inversión por parte de empresarios extranjeros.

“En la ciudad de Cúcuta se han tenido varios factores como el escalamiento de la inseguridad, el incremento en la delincuencia, y por ello los empresarios no están pudiendo enganchar a la cantidad de personal disponible, porque las ventas no reaccionan, porque la demanda de los hogares no jalona la producción metropolitana de la economía nacional e internacional, por lo que los inversionistas extranjeros están viendo que la situación de orden público no permite que se genere confianza en el manejo de la economía nacional, lo que evita la creación de nuevos puestos de trabajo” finalizó Jiménez.