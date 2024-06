Incautan licor de contrabando y cierran locales donde se comercializaba de manera ilegal

Neiva

En los operativos llevado a cabo se ha logrado la incautación de licor adulterado y cigarrillos, así como el sellamiento de establecimientos de por lo menos cinco locales donde se comercializa de manera ilegal, afectando las finanzas del departamento.

Sonia Mora Orrego, secretaria de Hacienda comento que “el objetivo principal de estos operativos de control es la verificación de la legalidad de estos productos para garantizar a propios y visitantes que el consumo de estos no afecte su salud e integridad, logrando sacar del mercado gran cantidad de licor y cigarrillos de contrabando al igual que un gran número de botellas de aguardiente adulterado”.

A la fecha se ha logrado sellar billares, gastrobares, estancos y discotecas entre otros, por el no cumplimiento de la legalidad de licores y cigarrillos. La idea es que el gremio trabaje bajo los parámetros de la legalidad, teniendo claro que el no cumplimiento puede generar decomiso de productos, sellamiento de establecimientos y multas, por no acatar los términos de la legalidad.

Balance de operativos

La funcionaria recalcó que la efectividad de los operativos permitió incautar un total de $50 millones correspondientes a 472 botellas de licor ilegal, así como cigarrillos, lo que se traduce en un importante golpe al contrabando que para 2022, se registró en un 29%, afectando las finanzas del departamento.

Del licor incautado, se evidencio que son aquellos que no pagan los impuestos de renta, ni cumplen con las medidas de salud pertinentes.