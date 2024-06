Comercio de Puerto Santander sigue decreciendo desde la reapertura del puente La Unión

Cúcuta

Habitantes del municipio de Puerto Santander advierten sobre una crisis económica a pesar de la apertura del puente de La Unión el pasado mes de mayo.

Aseguran que aunque se encuentra habilitado el paso vehicular por esa infraestructura fronteriza, no se ha visto ninguna mejora económica por la falta de tránsito de compradores desde el territorio venezolano, lo que correspondería a tantos años de cierre y los presuntos cobros excesivos de las autoridades en el país vecino.

“La situación es que el comercio ha ido desmejorando día a día, se creía que con apertura vehicular iba mejorar la entrada venezolanos a Puerto Santander, pero todo lo contrario, es una crisis que se venía esperando, porque la gente conocedora del tema sabía que el venezolano se ha retirado de este sector de la frontera por lo diferentes problemas que se vienen presentando en el lado venezolano, debido a tantas alcabalas que cobran peaje y la situación es insostenible en Venezuela” dijo a Caracol Radio Ramón Vergel, líder de Puerto Santander.

Afirman que a pesar de los llamados que han hecho a las diferentes autoridades, no se ha visto ningún tipo de acción por parte del gobierno municipal o departamental para brindar alivios económicos al comercio que continúa cerrando sus puertas.

“Los problemas en Venezuela se reflejan en el mercado que tiene Puerto Santander, no se tienen expectativas, ni se ven acciones por parte de la administración, no se no se escucha, no hay proyectos, no hay alivios para sector comercial” finalizó Vergel.