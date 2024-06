¿Qué hacer si divulgaron material pornográfico mío?: estas apps le ayudan

La llegada de modalidades de creación de contenido pornográfico usando inteligencia artificial que modifica la apariencia del cuerpo o elimina elementos de la fotografía como la ropa ha llegado a Colombia.

Estas aplicaciones son de libre acceso o de un costo muy bajo y, según expertos, han sido implementadas en entornos escolares entre menores de edad o en grupos donde se intercambia contenido sexual real.

En caso de ser víctima y menor de edad, puede acceder a páginas web y mecanismos de denuncia apoyados por la INTERPOL y ONG internacionales. Le mostramos aquí cuatro alternativas por si pasa por esta situación.

Le puede interesar: Detienen a un estadounidense que estaba produciendo material pornográfico en Medellín

TeProtejo Colombia

Aquí menores de edad en Colombia o personas mayores de edad que estén interesadas en denunciar actos contra la niñez, lo pueden hacer. Al entrar en la página web teprotejocolombia.org podrá observar diferentes opciones para reportar un caso que atente contra un menor.

En el caso de pornografía infantil, debe darle clic a la opción “Material de Explotación Sexual de niñas, niños y adolescentes (pornografía infantil)”. Una vez ahí, indique la dirección de internet donde halló el contenido pornográfico, la situación y el proveedor del servicio de internet donde encontró el material.

InHope

Esta organización busca que el material de abuso infantil sea minimizado al máximo posible, por eso muestra vías de atención por países, en caso de que el contenido pornográfico haya sido producido en un país diferente al de residencia.

El usuario que desee denunciar una situación de pornografía infantil deberá seleccionar la opción de “¡Denúncielo!” y seleccionar el país donde sea más propicio reportar. De ahí se desplegarán las páginas o vías de contacto para cada país de haber pasado por esta situación

Además, la página cuenta con artículos explicativos respecto a conductas sexuales y material académico referentes a prevención de estos cacos con un enfoque desde detección de comportamientos que pueden conllevar a ser víctima o victimario de pornografía.

Take It Down

Es una herramienta que se puede encontrar en cualquier navegador y permite identificar en qué sitios y publicaciones de redes sociales se encuentra alojada una imagen de contenido pornográfico. Esto puede ser útil para que la persona que desee eliminar contenido de este estilo. Esta página está creada para víctimas menores de 18 años.

Take It Down funciona a partir de identificar con los metadatos que genera una imagen en Internet dónde se encuentra y denunciar las publicaciones e indicarles a las autoridades del país de estas para darle un bloqueo.

Para iniciar el proceso, debe buscar la página www.takeitdown.ncmec.org y darle a la opción comenzar. Ahí se le pedirá subir la imagen para extraer la información de esta y a medida que se vayan encontrando estas réplicas del material, se irá informando.

Le puede interesar: Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿Cuáles son los efectos de la pornografía?

Cybertip

Es un formulario que ha creado el Gobierno de Canadá para denunciar casos de pornografía infantil internacionalmente. Al acceder a este, deberá indicar datos como si es mayor de edad o no, la edad de su presunto agresor y otras caracterizaciones para iniciar una investigación y dar con los victimarios.