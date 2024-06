El famoso cantante Edwin Luna de la banda Trakalosa tiene una enfermedad incurable

El cantante principal de la Trakalosa de Monterrey, Edwin Luna, fue al medico para unos exámenes pues se había hecho un procedimiento estético que no arrojaba buenos resultados.

En medio de sus exámenes los resultados revelaron un trastorno en su sistema endócrino padece hipotiroidismo.

“La única vez que me hice una operación fue que de los lados, me quité poquita grasa, al mes estaba igual. Le hablo al doctor y me dice que no me cuidé, al año estaba más hinchado y estaba haciendo dieta”, recuerda Edwin Luna.

“Tengo hipotiroidismo. Es una enfermedad controlable, pero no tiene cura”, afirmó. “Mi medicamento lo voy a tomar toda la vida, pero me siento bien”.

En el portal People, compartió que hacia dieta, que hacia ejercicio pero en lugar de bajar de peso cada vez se engordaba mas, el hipotiroidismo es una condición que afecta las hormonas y puede causar sobrepeso.

Edwin Luna es conocido en Colombia por canciones como No se vale, o Te la debo junto a Jessi Uribe, que actualmente es un éxito en la música popular,