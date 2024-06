Con bloqueos se agudiza protesta del sector transportador de hidrocarburos

Cúcuta

Después de dos semanas de amenaza de paro en la vía Ocaña-Cúcuta por parte del sector transportador de hidrocarburos comenzaron hacerse realidad los bloqueos en esta importante infraestructura nacional.

El malestar de las autoridades municipales, del representante del gremio y de los mismos conductores se generó por la ausencia del viceministro y director de hidrocarburos en la mesa de diálogo que se tenía proyectada.

La ausencia de los funcionarios del orden nacional sumado a las reclamaciones constantes que se vienen haciendo para que se intervenga el tramo de El Tarrita, la situación de inseguridad y los elevados costos se sumó la falta de presencia gubernamental para poner fin a los reparos que aducen los conductores para no abastecerse en Cúcuta y Los Patios.

“Teníamos esperanzas de poner fin a esta situación por la vía del diálogo, la negociación, un acuerdo pero a este gobierno no le interesa nada, no le da respuesta a esta región que tiene tantas necesidades y no nos queda otra vía sino la protesta” dijo uno de los conductores a Caracol Radio.

Desde el pasado viernes los conductores realizaban protestas intermitentes a un costado de la vía nacional. Pero en las últimas horas decidieron adelantar un bloqueo que impide la comunicación entre Cúcuta-Ocaña y la Costa Caribe.

Por esta situación no se descarta que se genere un desabastecimiento de gasolina y acpm en la zona norte del departamento.