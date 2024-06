Chuzadas y Segunda Marquetalia: ¿respuestas inadecuadas?

En Hora 20, el análisis a las respuestas inadecuadas que entrega el gobierno en dos temas. Por un lado, las explicaciones y respuestas del Presidente y funcionarios del Gobierno sobre supuestas interceptaciones ilegales a magistrados de altas cortes, el debate sobre la narrativa del gobierno y las respuestas necesarias.

También el debate sobre las polémicas declaraciones de Otty Patiño en el arranque de las negociaciones con la Segunda Marquetalia.

Esto es lo que dicen los panelistas

Para Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde, todo está mal con las declaraciones del Presidente, “por respeto con el magistrado Ibáñez, se debería decir que se garantizarán las investigaciones pertinentes”, además, señaló que al tiempo que desestiman lo que dice el magistrado, el Presidente ataca a la prensa, “hay un patrón sistemático de ataque a la prensa y periodistas por parte del Presidente. Petro se parece bastante a lo que hizo Uribe en sus momento”.

Sobre las respuestas en el caso de Ottu Patiño, dijo que hay desarticulación entre el Ministerio de Defensa y lo que dice la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, “hemos denunciado que el problema de fondo en la política de paz total y seguridad es que no hay coordinación entre estas dos entidades. Hay ejemplos que son dicientes de esta ruptura”.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, planteó que toca preguntarse quién se beneficia de chuzar a las cortes, “para llegar a eso, se debe dar la orden de determinar si eso está pasando y brindar las garantías de que no seguirán siendo chuzados”.

De otro lado, dijo que preocupa la relación con la narrativa de centralizar la inteligencia, “para evitar chuzadas debe haber protocolos, determinar responsables y establecer que hay problemas estructurales de la inteligencia”.

En cuanto a lo dicho por Otty Patiño, comentó que es lamentable ver estos gestos en los que se legitima organizaciones criminales, “en estos diálogos se habla de transformaciones territoriales, de transiciones y no de fin de conflicto”. También comentó que la declaración de Patiño afecta la moral de militares y policías, “uno ve una solidaridad con los criminales, era innecesario ese pronunciamiento, pero lo que se ratifica es que el Gobierno les hace reconocimientos que los legitima como actores en armas”.

Para Poly Martínez, periodista, columnista y analista política, hay una cosa cultural en la que cae el Presidente y él dice que al prensa es culpable de todo, “él se monta en la cresta fácil de desestimar lo que dice la prensa y ataca los cuestionamientos”. De otro lado, dijo que habría que decir que todo se limita a un proceso de redes sociales, “o esto es para crear una crisis de inteligencia al interior del Gobierno o realmente el nivel de responsabilidad de estos temas queda reducida a una cadena de WhatsApp”.

En cuanto al manejo frente a la prensa y lo que dice el Presidente, comentó que no es solo porque los medios cumplen su papel, “para el Gobierno es sorprendente no tener una prensa aliada u amiga. El ataque a la prensa no lo desgasta tanto, se queda en el mensajero”. Resaltó que lo que dice la FLIP es importante y no se puede subestimar estas denuncias de la prensa, “en la narrativa de subestimar lo que dice la prensa, busca crear un ambiente para cubrir con más ruido lo que pasa en el Gobierno”.

Por último, Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, señaló que, si alguien no debería hablar de noticias falsas, es el presidente Petro, “él ha caído muchas veces en noticias falsas desde su cuenta en X; esa cuenta es un megáfono con un impacto impresionante”.

También comentó que no cree que una persona como el magistrado Ibáñez base sus denuncias por cadenas de WhatsApp, “deben tener otros indicios y obviamente eso no lo pueden hacer público”. Manifestó que el Presidente prácticamente advierte que sí hay chuzadas, “dice que son los antiguos chuzadores. Entonces parece que sí hay interceptaciones, solo que no las hace el Estado o su gobierno”.