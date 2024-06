Campesinos del Catatumbo se levantan de la mesa de diálogo

Cúcuta

El malestar ha venido creciendo en las comunidades del Catatumbo luego de los incumplimientos frente a las propuestas planteadas al gobierno nacional alrededor de la sustitución de cultivos ilícitos en la zona norte del departamento.

Edison Mahecha vocero de la mesa de implementación dijo a Caracol Radio que “nosotros tomamos la decisión debido a la falta de repuesta por la inasistencia alimentaria, los jóvenes del Catatumbo se quedaron esperando el programa jóvenes en paz. No llegaron los cupos del programa seguridad alimentaria y familias en su tierra”.

“No se desarrollaron las asambleas cocaleras, los jóvenes se quedaron esperando al viceministerio de la juventud, el ministerio de minas no llego la región, el DPN no realizó el programa de atención al sisben, el dialogo para la atención a la reparación tampoco avanzó” dijo el líder social.

A juicio de los voceros los lineas productivas no se han podido abordar, las denuncias de amenazas no han parado y no hay ninguna respuesta del gobierno. A ello se suma según ello incumplimientos de la administración departamental.

Los líderes aseguran que el gobierno se esta refirieron a ellos con términos despectivos como “fuego amigo, hambrientos, algunos provocadores como están cañando...” todo esto generó el desconcierto de las comunidades que anuncian la realización de un paro sumado a la protesta nacional campesina.