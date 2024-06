Falcao y un emotivo mensaje al Rayo Vallecano: “Me despido de una parte de mí”

La historia de Falcao en Europa llegó a su fin. Como es bien sabido, jugará por los próximos seis meses en Millonarios, el club de sus amores y que hizo un esfuerzo grande para poder cumplir un sueño mutuo, dándole además la alegría a la afición de ver vestido de azul a un jugador histórico del país.

El Tigre, antes de producirse el acuerdo con el conjunto bogotano, ya había agradecido a la hinchada por el apoyo brindado durante la temporada, pero restaba un mensaje de despedida que le llegara al corazón a la fanaticada que lo vio lucir los colores rayistas durante tres años.

El mensaje de despedida de Falcao

“Hoy no me despido de un equipo, hoy me despido de una parte de mí”, se lee inicialmente en el mensaje que publicó el samario en sus redes sociales. “Rayistas, pueden estar seguros que en cada minuto que tuve, dejé el alma en cada entrenamiento y partido. Hoy me despido con todo el amor, compromiso y entrega; la misma entrega que tuvieron ustedes fecha tras fecha”, agregó.

Posteriormente, agradeció a todos los implicados en la institución: “Gracias al presidente, directivos, administrativos, entrenadores, a esa hermosa hinchada que siempre estuvo y a todas las personas que hacen parte del club. También gracias a mis compañeros, amigos y hermanos de cancha; viví algo único, aprendí de cada uno de ustedes y espero haberles aportado algo de mi experiencia. Pueden estar seguros que siempre llevaré VALLECAS como uno de los más lindos recuerdos de mi vida, ustedes se convirtieron en parte de mi familia. ¡Gracias, Rayistas!”, concluyó.

Números de Falcao en el Rayo Vallecano

El Tigre inició de buena manera su experiencia en el equipo de Vallecas, sin embargo, en la última temporada no tuvo la continuidad esperada. Sin embargo, fue en su segunda campaña con el club en la que tuvo números de aportes en goles inferiores.

En total, disputó 80 partidos con el equipo, de los cuales solo en 16 actuó como titular. Aportó 20 goles y dio 1 asistencia. Su último tanto convertido fue el 6 de diciembre del 2023 en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Yeclano Deportivo.

Falcao y el adiós a Europa

El Tigre llegó al Viejo Continente a mediados de 2009 luego de cinco años en River Plate. Porto fue el primer club que le abrió la puerta en Europa y el que lo puso en boca de todos, pero Atlético de Madrid fue el de la consolidación, en el que llegó a ser el mejor 9 del mundo en el año 2012, compartiendo equipos ideales junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Si bien tuvo pasos en los que no pudo tener brillo como en el Manchester United y el Chelsea, su nombre quedará para la historia por lo hecho en esa parte del mundo. En suelo europeo, logró convertir 261 goles en 482 partidos.

Ahora, espera por unirse a la pretemporada con Millonarios y realizar su debut, que coincidencialmente será contra otro equipo que quedó en el corazón de Falcao: River Plate. Se espera que en el amistoso que tendrá lugar en el Monumental el 9 de julio, El Tigre sume sus primeros minutos vestido del azul embajador.