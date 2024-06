¿Habrá cambios en las fechas de regreso a clase en Pasto? Secretaría de Educación explica

Pasto - Nariño

Tras el reciente paro de docentes a nivel nacional, en rechazo a la enmienda a la educación, que dejó a más de 10 mil maestros en cese de actividades en el departamento de Nariño, la secretaria de Educación de Pasto, Piedad Figueroa, anunció que, por el momento, no habrá modificaciones al calendario escolar.

“Hasta el momento no hay ninguna directiva por parte del Ministerio que nos permita reformar el calendario escolar y todos sabemos que no es competencia de la Secretaría esa reforma, sino que le corresponde a calidad educativa del Ministerio de Educación. Hasta el momento no hay ninguna.” Señaló la funcionaria.

En las últimas horas se anunció que se llevarán a cabo reuniones con la Junta Directiva del sindicato del magisterio y con la Junta Directiva del sindicato de rectores del municipio de Pasto para planificar la reposición del tiempo perdido durante el paro.

“Creemos y consideramos que en este momento el calendario sigue como está. Las vacaciones se van a tomar en la fecha que están establecidas y el retorno de vacaciones será igual. Luego se verá cómo vamos a hacer la reposición del tiempo que por supuesto se perdió durante el paro del magisterio,” explicó.

En cuanto a las fechas establecidas, Figueroa confirmó que las vacaciones de mitad de año comenzarán el 5 de julio y los estudiantes retornarán el 29 del mismo mes, medidas que aplicarán para estudiantes de colegios públicos de Pasto y áreas rurales. “De allí en adelante, lo que resulte del consenso estaremos pendientes de informar,” concluyó la secretaria.