¿Hasta cuándo estará cerrada la Transversal Oriental? Entérese

El cierre preventivo y temporal que ordenó la alcaldía de Floridablanca en la Transversal Oriental que permite la comunicación entre los barrios El Carmen y Bucarica ya completó tres días.

La restricción vehicular se adoptó después de un deslizamiento de tierra y el colapso de una vivienda ubicada en el asentamiento humano Asomiflor que alertó a las autoridades de una amenaza que podría representar mayor riesgo.

Gerson González, secretario de infraestructura del municipio de Floridablanca, aseguró que en el sitio se ha impedido el paso mientras se evalúan las condiciones del terreno y se inicia con la intervención.

#VIDEO | En #Floridablanca Gestión del Riesgo atendió emergencia en el barrio Asomiflor. No hubo heridos y confirman que cayó parte de una vivienda que había sido evacuada.



Hasta el lunes queda prohíbido el paso de peatones y vehículos en este punto de la Transversal Oriental pic.twitter.com/ZqebjXuC7O — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) June 22, 2024

“Hoy vamos a tener una reunión para evaluar la situación, de momento no podemos entrar al sitio con maquinaria y por eso los trabajos han sido manuales. En las viviendas ya no hay personas porque fueron desalojadas y otras ya no vivían ahí, esperamos pronto solucionar la situación”, dijo González.

El paso de vehículos de momento seguirá restringido en la Transversal Oriental hasta que se logre estabilizar el terreno en el asentamiento humano Asomiflor y así disminuir la posibilidad de nuevos derrumbes que pongan en riesgo la vida de los conductores y peatones.