Extrabajadores reclaman indemnizaciones a concesión vial: piden apoyo a Dumek

Un grupo de personas que prestaban sus servicios a la concesión vial (corredor de carga) en Cartagena, llegó hasta la plaza de la Aduana para exponer su situación ante el mandatario Dumek Turbay.

La queja tiene que ver con los procesos de liquidación laboral que en su momento realizó la empresa, y que presuntamente no estarían ajustados a la normatividad laboral. Los asistentes al plantón pacífico también indicaron que no se tuvo en cuenta a trabajadores en pre pensión, con enfermedades laborales y antigüedades que superan los 15 años, por eso solicitaron al alcalde que no reciba la infraestructura, hasta que la liquidada compañía les cumpla.

“Los señores administrativos de la empresa alegan que nosotros no tenemos derecho a una indemnización por el tipo de contrato que firmamos por obra y labor. Hoy llegamos a levantar nuestra voz ante el alcalde para que nos tenga en cuenta junto al ente liquidador que es Edurbe”, dijo Lucía Candurís, vocera de los afectados.

Son más de 20 las personas que hoy no solo están sin laborar, sino que también manifiestan sufrir un perjuicio por cuenta de la desaparición de los peajes urbanos. Entre tanto, líderes de la actividad indicaron que no fueron atendidos por eso se declararon en asamblea permanente.