Comunidades catatumberas esperan atención del gobierno nacional

Erradicación de cultivos ilícitos / (Photo by Luis ROBAYO / AFP /via Getty Images) / LUIS ROBAYO

Cúcuta

La mesa de diálogo entre el gobierno nacional y las comunidades del Catatumbo esta embolatada al no recibir respuesta los líderes comunales que han venido reclamando al Estado espacios de atención ante la crisis social en esa región.

Flanklin Minorta dirigente comunal señaló que “hasta el momento ninguna autoridad nos ha informado sobre su presencia en esta zona, como lo habíamos establecido la semana anterior. nadie nos ha dicho que va a pasar con nuestras peticiones”.

Indicó que “estamos a la espera, pues los días fijados eran 24 y 25 de junio para sentarnos a buscar soluciones u atención a la crisis de las familias cocaleras, sumadas a mitigar el impacto de la falta de inversión social en la zona”.

Precisó que “estamos revisando nuestras peticiones, estamos trazando acciones que aún no podíamos definir en un paro, pero no descartamos que esto pueda ocurrir teniendo en cuenta que no hay respuestas claras a las peticiones que hemos hechos de canastas alimentarias, planes de inversión socio económicos, además de la sustitución de los cultivos ilícitos”.

Finalmente indicó que frente a la convocatoria de un paro nacional campesinos no descartan que la comunidad del Catatumbo tenga su participación.