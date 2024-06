Comunidades campesinas denuncian que Pacto por el Catatumbo no avanza

Cúcuta

Desde Norte de Santander se está denunciando que el Pacto por el Catatumbo tiene más de dos años de no presentar avances. Comunidades campesinas se cuestionan el por qué funcionarios de gobierno Petro, a pesar de tener orden desde presidencia para avanzar, poca atención se le han brindado a esta región.

“El Pacto Catatumbo es un pacto transformador, porque ahí está lo que nosotros hemos solicitado históricamente para la región en todos los escenarios, educación, salud, vías, entre otros” dijo Olger Pérez, líder de esta región.

Sin embargo, Pérez aseguró que “nosotros vemos con preocupación que son dos años donde el Pacto del Catatumbo no avanza y hasta el momento no hay nada concreto. No sé que viene pasando porque eso era una orientación que había dado directamente el presidente. Se han venido haciendo unos ejercicios, encuentros y reuniones de los diferentes ejes que conforman el pacto Catatumbo, pero lo que nos dijeron en la última reunión que tuvimos, es que ahora en julio que el presidente venga a territorio, sí se daría efectivo ese Pacto”.

Aseguró que les han informado que “ya se tiene unos recursos asignados por parte de la Dirección Nacional de Planeación para que el Pacto se ejecute”.

Resaltó que por estas demoras y otras más es que estudian la posibilidad de unirse al paro nacional campesino que se programa para el próximo 7 de julio.