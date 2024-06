Temach pidió 26 mil millones tras negativa de la Alcaldía de entregarle el Cargue Lateral

Antioquia

Gustavo Castaño Gil, gerente de Emvarias, confirmó que asistieron a una reunión de conciliación citados por la empresa Temach para llegar a un acuerdo en el que consideran, deben recibir una compensación económica tras la negativa de la actual administración de firmar el polémico contrato de cargue lateral.

“Nunca existió contrato para nosotros, ellos ya solicitaron la negociación prejudicial, ellos nos están solicitando pues como una compensación cercana a 26 mil millones de pesos, nosotros no aceptamos ninguna conciliación”, explicó el señor Castaño.

Argumentos de Emvarias para no firmar el polémico contrato

El gerente explicó las condiciones en las que encontraron el polémico contrato al asumir la nueva administración y los argumentos que les permitieron rescindir del cargue lateral.

“Había una aceptación condicionada. El oferente tiene la obligación de seis días de hacer la aceptación de esas nuevas condiciones y hacerlo de manera escrita. Ellos nunca se manifestaron de manera escrita aceptando las nuevas condiciones que Emvarias estaba poniendo y adicional a eso se adelanta el proceso de minuta que fue solicitado por Procuraduría. Esa minuta fue enviada a Temach y responde que no estaba de acuerdo en unos temas específicos, al no estar de acuerdo con eso que son las cosas de fondo nosotros decimos que no está formalizada el proceso contractual entonces únicamente se queda en una aceptación condicionada frente a esa aceptación condicionada esto no pasa más de ser un tema de una negociación y nosotros por nuestro manual de contratación damos por terminado el proceso de contratación”, detalló Gustavo Castaño.

Tras la negativa de Emvarias, el camino que le queda a Temach será interponer una demanda con esas mismas pretensiones.