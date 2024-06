La Vicepresidenta Francia y senador Jota Pe Hernández estarán en la Corte Suprema

El lunes 24 de junio a las 9:30 de la mañana la Vicepresidenta Francia Márquez y el senador Jota Pe Hernández estarán reunidos en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Esta cita esta relacionada con una querella que le impuso la Ministra de la Igualdad y vicepresidenta contra el senador Jonathan Pulido más conocido como Jota Pe Hernández, después de que dio una seria de declaraciones lanzando la hipótesis de que detrás del escandalo de corrupción en la UNGRD podría estar Verónica Alcocer o Francia Márquez.

Sobre esto en su momento la vicepresidente aseguró que no tiene nada que ocultar y le exijo la inmediata retractación de sus insinuaciones malintencionadas.

“Surgen informaciones calumniosas que pretenden involucrarme con mentiras en los hechos sucedidos con la UNGRD. Por eso, nuestro equipo jurídico accionará de inmediato. No tengo nada que ocultar y si por algo me he caracterizado en la vida es por ser transparente y firme en la lucha contra la corrupción. No acepto los señalamientos que me hace el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández y le exijo la inmediata retractación de sus insinuaciones malintencionadas. La estrategia de querer minar la credibilidad de nuestro gobierno es evidente, pero no van a desvirtuar nuestros empeños de seguir trabajando por un mejor país, con igualdad y paz para todas y todos”, dijo en su momento Márquez por medio de las redes sociales.

Precisamente sobre la cita de este lunes, el senador también se pronunció en su redes sociales asegurado que llegara de manera puntual alto tribunal y que le dijo “...de mi parte solo espere sinceridad, como aquella vez en el Senado!”.