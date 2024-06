¿Qué dijo el gobernador del Quindío sobre el caso de estafa a nombre de la gobernación?

Armenia

El gobernador del Quindío confirmó que fue desvinculado el contratista que presuntamente estaba tras las estafas para empleos a nombre de la gobernación

Recordemos que el caso fue dado a conocer por personas que fueron estafadas al entregar dinero a cambio de ser vinculados a la secretaría de Educación del departamento.

El gobernador Juan Miguel Galvis indicó que el contratista que al parecer estaría implicado en dicha situación fue desvinculado de la administración.

“Ya se identificó y ya se desvinculó también. Yo creo que esto son actos de corrupción que no se van a permitir en mi gobierno departamental, pero también es un llamado a esos contratistas un contratista que me están diciendo que por X Y Z razón, están dando un porcentaje de su salario. Eso no va en mi administración”, anotó.

Además, dijo que trabajará para evitar casos de corrupción porque un contratista no puede dar un porcentaje de su salario.

Precisó: “Yo le digo que la gente que trabaja porque está trabajando por su salario, que está trabajando para ganarse el sustento para llevar su comida a la casa. Yo estoy completamente incómodo con esta situación y voy a entrar a denunciar y a demandar las personas que tengan que ver con este tipo de actos de corrupción, eso no va a ser permitido en mi gobierno”.

Invitó a los afectados a denunciar oportunamente para lograr actuar de la mejor manera.