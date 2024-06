Monumental Plaza de Toros Cartagena reabre sus puertas al arte, la cultura y el deporte

La Monumental Plaza de Toros Cartagena de Indias, sumida en el abandono que conllevó a su cierre durante los últimos años, reabrió sus puertas al público, este viernes, tras ser recuperada en su totalidad por la administración del alcalde mayor, Dumek Turbay Paz, bajo la consigna de que no volverá a ser epicentro de ningún tipo de maltrato animal. Desde ahora, conforme con la visión de ciudad que cree en el regreso de los grandes eventos, será el escenario ideal para la cultura, el deporte, el arte y espectáculos musicales, con capacidad para más de 12.000 personas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Gracias a la articulación entre el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), y la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar (Edurbe), tras un contrato por un valor de $9.854.581, ambas entidades dan respuesta a la tarea encomendada por el alcalde Turbay Paz de recuperar el brillo y el esplendor de la infraestructura recreativa y deportiva de la ciudad en la denominada Villa Olímpica.

Este proyecto, que se realizó en un tiempo aproximado de cinco meses, reafirma el compromiso de la Alcaldía Mayor de Cartagena con la revitalización de los espacios públicos y la promoción del deporte y la cultura en Cartagena de Indias.

Se incluyó la reconstrucción de palcos y balcones en la corona superior de la plaza, la instalación de nuevas luminarias generales, y la modernización de las conexiones y adecuaciones del sistema eléctrico. Además, se realizaron trabajos de adecuación y recuperación de los toriles, accesos al ruedo, sistemas de drenaje internos y externos, cambios en las plaquetas de concreto en las graderías generales, y la pintura de estructuras metálicas. También se mejoraron las baterías de baños, asegurando su funcionalidad y apariencia.

En cuanto a los materiales utilizados en la restauración, se destacó el uso de madera teca en pisos y balcones, la restitución completa del sistema eléctrico, la aplicación de pintura esmalte y vinilo, tuberías de PVC, pisos de tablón, y el uso de concreto con una resistencia de 3.000 PSI con acero de refuerzo.

Sobresale la eliminación de corrales, al igual que los espacios internos donde se alistaban los toros, zonas que ahora serán aprovechadas por artistas e invitados de talla internacional y, por supuesto, también de la escena local.

El alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, se refirió a la restauración de uno de los escenarios más queridos por los cartageneros.

“Una ciudad como Cartagena, con toda su riqueza cultural y un gran referente por ser preferida para acoger los mejores eventos, no podía continuar de espaldas a su Plaza de Toros. No podíamos ser unos espectadores más que, como si no pasara nada, nos quedáramos viendo cómo se caía a pedazos esta joya arquitectónica de los colombianos. Es por eso que, en una de nuestras primeras acciones de Gobierno, priorizamos la recuperación de nuestra Plaza de Toros, desde hoy, nuestra Plaza de Todos. Sin embargo, he dejado claro que será un escenario única y exclusivamente para el disfrute de la cultura, el arte, de todo lo que gira en torno a ese maravilloso mundo”, destacó Turbay Paz.

Por su parte, Fanny Guerrero Maya, gerente de Edurbe, resaltó que “durante la obra, realizamos los seguimientos necesarios para que hoy Cartagena pueda contar con esta infraestructura que la Alcaldía de Cartagena está presentando al mundo”.

El director del IDER, Campo Elías Therán Humánez, destacó la reapertura de la Plaza de Toros como un hito significativo para la ciudad de Cartagena en términos de recreación y deporte. “La reapertura de la Plaza de Toros tiene un enorme valor para Cartagena, ya que representa la recuperación de uno de sus monumentos más emblemáticos. Esta plaza, que había sido olvidada y se encontraba en un estado de deterioro, ahora recupera su brillo y esplendor”, dijo Therán.

La directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, IPCC, Lucy Espinosa, manifestó “muy complacidos estamos desde la monumental Plaza de Toros, que hoy abre sus puertas para todos los cartageneros y turísticas, y de aquí en adelante será el punto de encuentro para el entretenimiento, la cultura y los deportes. Esperamos que todos los ciudadanos puedan disfrutar de esta plaza, que vuelve a brillar gracias al Distrito de Cartagena de Indias”.

Conversatorio, con voces autorizadas, y concierto con grandes artistas

La reapertura de la Monumental Plaza de Toros Cartagena de Indias, además de muestras artísticas y musicales, contó con un conversatorio con la presencia del director del IDER, Campo Elías Therán Humánez; la senadora Andrea Padilla, activista por los derechos de los animales; y la empresaria Dayana Torres. El espacio fue moderado por el reconocido intérprete cartagenero, Boris García.

En medio de una charla amena, en la que se hizo un recorrido por la historia de esta joya arquitectónica de la ciudad, se destacaron las grandes oportunidades que tendrá este espacio para acoger muestras artísticas, culturales y deportivas, acordes con el principal destino turístico del país.

Al cierre, la cuota musical estuvo a cargo del ‘Caballo’ de la salsa, ‘Luismi’ Yanes, y DJ Déver, entre otros invitados.

Gran concierto en estas vacaciones

Tras ser recuperada por la Alcaldía Mayor de Cartagena, la emblemática Plaza de Toros reabrirá sus puertas con el espectáculo ‘Vive la Salsa Cartagena’, el próximo 29 y 30 de junio.

Entre otros, la nómina de lujo estará integrada por Jerry Rivera, Orquesta Aragón, Tito Nieves, Tony Vega, Guayacán Orquesta, Joseph Amado (Tributo a Héctor Lavoe), Christian Alicea, Daniela Darcourt y Charanga Joven.

También estarán M’bilia Bel, Juan Carlos Coronel, Carlos Nuño, Luis Miguel Yanes, Son San, El Gran Lobo y La Clave.