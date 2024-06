Gobierno departamental atiende diálogos con campesinos y comerciantes de combustible

Cúcuta

Desde la Gobernación de Norte de Santander buscan alternativas de la mano del Gobierno Nacional para atender las diferentes problemáticas que han aquejado al departamento durante los últimos días.

El principal fue el levantamiento de la Mesa de Interlocución del Catatumbo, donde por dos días se discutieron posibles soluciones a la crisis que atraviesan miles de familias cultivadoras de la hoja de coca en la región, y aunque no se logró un consenso, se seguirá dialogando directamente desde los territorios con presencia del Gobierno Nacional con el fin de frenar un paro campesino.

“En cada una de esas mesas se va avanzando en diálogos con el Gobierno Nacional, nosotros hemos estado en calidad de garantes, pero también hemos aportado lo que nos hemos comprometido y se está logrando consolidar en esos acuerdos una serie de programas y proyectos que están incluídos en el Pacto Catatumbo y que el Gobierno Nacional firmará seguramente en este mes de julio. Ahí están contempladas inversiones en vías, en educación, en salud, en sustitución de cultivos y en una serie de programas que van a mejorar la calidad de vida de las habitantes en estos ocho municipios PDET que corresponden a la zona norte en un área del 40% que es el área del Catatumbo. En algunos casos no hay acuerdo, se suspenden, pero eso hace parte de la dinámica” aseguró William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.

También se refirió a la protesta de los comerciantes y transportadores de combustible en la provincia de Ocaña, quienes exigen la posibilidad de seguir abasteciéndose en el departamento de Santander, ante la falta de condiciones para trasladarse al área metropolitana de Cúcuta.

“Hay un problema porque el combustible debe ser abastecido desde las plantas que hay en la ciudad de Cúcuta, no obstante, por la situación de El Tarrita en su momento donde no había espacio y por algunos temas de inseguridad, el Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Minería e Hidrocarburos había permitido que el suministro de combustible se hiciera desde otros departamentos, no obstante, ellos han observado algún contrabando técnico de combustible y por eso suspendieron ese suministro” puntualizó el mandatario.

Por medio de mesas de trabajo con este gremio esperan levantar las movilizaciones sobre la vía Ocaña-Ábrego y evitar un desabastecimiento de combustible en la provincia.