Presidente Petro abre la puerta a un nuevo Estado de Excepción en Cauca

En el marco del lanzamiento de la nueva estrategia “Misión Cauca”, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de implementar un estado de excepción para asegurar la ejecución efectiva de obras públicas en las regiones afectadas por el conflicto armado y las economías ilícitas.

Durante su discurso, Petro enfatizó en las dificultades que enfrenta la contratación de proyectos en estas zonas debido a la extorsión y amenazas de grupos armados.

“Y entonces, aquí han, ustedes han explorado una serie de obras, proyectos, etcétera, no los voy a repetir. Me preocupa cómo se hacen, porque ya he escuchado aquí en las diversas intervenciones que contratar. Sí, eso es lo que se hace en Bogotá” dijo el presidente. Seguido, aprovecho para hablar de un Estado de Excepción.

”¿Ameditaría un estado de excepción? Discútanlo. A mí ya me tumbaron uno cuando los niños de la Guajira no tenían agua, pero discutámoslo”, enfatizó el mandatario.

#CAUCA| El presidente @PetroGustavo aseguró que las obras de 'Misión Cauca' se tienen que contratar directamente con el Estado, para que no se detengan.



Además, se refirió a las obras diciendo que "amerita un estado de excepción".

Petro puso como ejemplo su experiencia en estos temas: “ya tengo una experiencia. A mí me gustaría que alguien me dijera, ¿cómo está el estadio que yo puse la primera piedra de Buenaventura? Está parada la obra”.

Siguiendo con la línea de las obras del Cauca, el presidente le “jaló las orejas“ al ministro de Transporte, William Camargo, pues dijo que “Si el Micay no fuera al mar, no estaríamos hablando del Micay. Pero el Micay va al mar y el mar es fundamental para el país. Entonces, ¿quién hace esa carretera? La plata está. Eso se llama el presupuesto nacional”

Aseguró que si el ministro de transporte no mueve el batallón de ingenieros pues no se hace la carretera. “Estamos hablando de una carretera. La hace el narco. Entonces el narco se va ganando la población. Si el narco se gana la población, los niños pasan a las armas“.

El presidente resaltó la cruda realidad que enfrentan los contratistas, quienes son frecuentemente víctimas de extorsión por parte de bandas armadas que buscan apropiarse de las utilidades de las obras públicas.

Esta situación ha llevado a la paralización de varios proyectos importantes, afectando directamente a las comunidades.