Policía Bolívar crea el “Escuadrón Prima Segura” para delitos en temporada de mitad de año

Cartagena

Durante la temporada de mitad de año, aumentan considerablemente las transacciones bancarias por diferentes factores, en primer lugar, por las compras, viajes y también, por la prima que entregan las empresas a sus trabajadores.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Por tal motivo, el Departamento de Policía Bolívar implementó “Escuadrón Prima Segura”, que cuenta con todas las especialidades de la Policía, entre ellas, la Seccional de Investigación Criminal- SIJÍN, Inteligencia policial, Patrullas Bancarias, La Red de Participación Ciudadana y Empresas de Seguridad Privada.

Este escuadrón busca que todos los ciudadanos, propios y turistas, se sientan seguros al momento de hacer movimientos bancarios en esta época y tomen todas las medidas pertinentes para no ser objeto de estafas ni víctimas de atracos y robos.

Lea también: Capturaron a ‘Pedro el Escamoso’ con un revólver en San Estanislao de Kostka

Para ello, se entregan recomendaciones claras para que esté un paso adelante del delincuente y no se convierta en una víctima fácil:

*En lo posible, no retire cantidades excesivas de dinero en efectivo y si lo hace, no dude en pedir el acompañamiento de su Policía Nacional el cual no tiene ningún costo.

*Si va a usar un cajero automático busque uno que esté en una zona que brinde mayor seguridad y con mucha afluencia de gente.

*Verifique que el cajero donde vaya a hacer su transacción no tenga elementos extraños.

*No permita ni solicite ayuda de terceros, no preste su tarjeta ni revele su clave.

*Dentro de los bancos, mire quién está a su lado y solo entregue su dinero a los cajeros.

*Cualquier duda que tenga, resuélvala directamente con un funcionario de la entidad crediticia en la caja, no fuera de ella.

*En caso de emergencia comuníquese a la línea única de emergencia 123 o al número celular de la patrulla de su cuadrante.

El Departamento de Policía Bolívar, contará siempre con uniformados en el sector financiero para que soliciten el acompañamiento, y si observan algo extraño en las entidades bancarias, llamen a las líneas 123 o a la patrulla de vigilancia más cercano. Recuerde que el acompañamiento por parte de la Policía Nacional es gratuito, no tiene ningún costo.