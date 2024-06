Gran final del Torneo de Fútbol IDER en el marco de las Fiestas Patronales de La Boquilla

Cartagena

Como parte de la programación oficial de las Fiestas Patronales del corregimiento de La Boquilla, se cumplirá este 22 de junio la gran final del Torneo de Futbol IDER Plan Titán 2024.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde las 8:00 de la mañana, se activarán las emociones entre equipos y seguidores de ese deporte, con los encuentros entre los oncenos de La Boquilla y Marlinda, en la categoría sub 12, y posteriormente Fenix vs la Boquilla, categoría sub 15, equipos que clasificaron para la última fase tras vibrantes encuentros los fines de semana en los que participaron 240 menores residentes en ese balneario del norte de Cartagena.

Un total de 12 equipos, 6 en la categoría sub-12, y 6 en la sub 15, participaron en los partidos en los que se ratificó la existencia de una reserva de talentos futbolísticos en ese corregimiento, y durante dos meses se brindaron espacios de integración familiar y social para la comunidad en torno al deporte.

Lea también: IDER realiza actividades físicas y culturales con adultos mayores en Cartagena

“La Administración Distrital reconoce y valora profundamente el papel fundamental que desempeña el deporte en la formación integral de nuestros niños y jóvenes en esta comunidad; por eso impulsamos con el Plan Titan 2024 este torneo y estaremos acompañando su gran final”, dijo Giovani Carrasquilla, director de fomento del IDER.

Como complemento a la jornada futbolera, en las horas de la mañana, se realizará en la cancha de microfútbol de La Boquilla, una jornada de actividad física para la comunidad, orientada por profesores del área de recreación del IDER. También se realizará el programa “desfile de caballitos”, para los niños del corregimiento, organizado por la Junta de Acción Comunal.