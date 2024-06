El atleta más rápido de Colombia es un caleño y tiene cupo en los Olímpicos Paris 2024

Cali

El cupo 75 para Colombia en los juegos olímpicos Paris 2024 fue logrado a toda carrera, literalmente, porque fue en la prueba reina del atletismo, los 100 metros planos además con nueva marca nacional. El protagonista un caleño, del barrio Mojica II, donde la dureza social de su entorno le enseñó a sobreponerse a la adversidad, como la fiebre de mas de 38 grados que tenía en el momento de correr en una pista en Bilbao España donde paró los cronómetros en 10 segundos 97 centésimas, logrando dos metas, la marca nacional y lo más importante su cupo a Paris 2024. El colombiano se impuso a José González de República Dominicana y Arthur Cissé de Costa de Marfil.

“Me crie en el distrito de agua blanca, barrio Mojica II, donde día a día me volví fuerte, por las cosas de trabajar, ayudar a mis papás cuando se podía, dejar a mis amigos por ir a entrenar, por no coger malos vicios, hoy por hoy todas esas cosas me hicieron fuerte, No me ha tocado fácil” le dijo Rentería a Caracol Radio Cali.

Jhonny Rentería / Foto redes de Rentería Ampliar

Jhonny, es profesional del deporte de la Escuela Nacional del Deporte y tras 16 años dedicado al atletismo y a sus 27 años, recoge frutos tras muchos tropiezos. Con esta clasificación a Paris, Rentería proyecta lo que puede ser una medalla olímpica: “Se que viene buenas cosas y pensando, con la ayuda de Dios pienso en una marca 9.80 segundos y una medalla olímpica”.