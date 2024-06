¿Bajó el turismo por control de explotación sexual en Medellín? Esto dijo el alcalde

Medellín, Antioquia

Durante los últimos días, la administración distrital ha tomado medidas de seguridad para evitar que ciudadanos extranjeros malintencionados lleguen a Medellín a explotar sexualmente a menores de edad. Por esto, se han incrementando los filtros de seguridad en migración desde los aeropuertos para que aquellos extranjeros con antecedentes de delitos sexuales, tengan prohibido el ingreso a la ciudad.

Ante esto, el alcalde de Medellín mencionó que se ha creado el rumor de que con estos controles se ha disminuido el turismo en la ciudad, perjudicando a comerciantes, sin embargo, el alcalde manifestó que esto es falso.

De acuerdo a las cifras reportadas por la alcaldía de Medellín, de enero a junio de 2024, el turismo incrementó en un 25% tanto en visitantes nacionales como extranjeros. Por lo que se indicó que no se puede asociar ese control riguroso a la entrada de extranjeros con disminución en ocupación hotelera, por ejemplo.

Federico Gutiérrez especificó: “Esa es una línea roja que tenemos y no pueden dejar la sensación de que es que entonces está llegando menos gente que porque salió alguien por ahí a decir que a la gente le da miedo venir, que por la pelea que tenemos, la lucha en contra de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. No, a los que les tiene que dar miedo venir son los que venían a eso y a esos no los queremos acá. Nosotros no queremos esos dólares manchados con la dignidad de nuestros niños, niñas, jóvenes y nuestras mujeres. Yo no quiero eso para la ciudad”.

Esto a propósito del anuncio de Cotelco de la caída del 2,48% en la ocupación hotelera respecto al año anterior en todo el país y la caída en Antioquia.

Cifras de turismo en Medellín

El alcalde de Medellín indicó que sí están llegando turistas a la ciudad que están aportando económicamente, solamente que están prefiriendo otras opciones como plataformas Airbnb para hospedarse.

Por esto, señaló que se buscará trabajar articuladamente con el sector para buscar una solución que de alternativas que fomenten la economía. Pues según el alcalde, han llegado 359 mil turistas al día de hoy que pueden transformarse en cifras significativas, para que el turismo responsable sea el que mueva la economía de nuestra región.