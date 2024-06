Afinia suspenderá el servicio de luz por trabajos de robustecimiento eléctrico en Bolívar

Cartagena

El equipo técnico de Afinia, filial del Grupo EPM, adelantará trabajos de robustecimiento de la infraestructura eléctrica en distintos municipios de Bolívar, entre el 24 y el 25 de junio, con acciones que forman parte del plan de inversión para suministrar un servicio de energía más confiable y de mejor calidad para el municipio.

Para realizar estas intervenciones se requiere la interrupción del suministro eléctrico de la siguiente manera:

24 de junio

Cartagena: de 9:40 a.m. a 5:00 p.m. estaremos instalando equipos de medida entre la calle 49 con carrera 48, del barrio República del Líbano y de 8:10 a.m. a 5:00 p.m. continuaremos con el proceso de normalización de equipos de medida en el sector rural de Tierra Grata.

El Carmen de Bolívar: de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. estaremos adelantando labores de poda en los corregimientos: El Raizal, Santa Lucia, Bajo Grande y El Hobo.

Mahates: de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. avanzaremos en el cambio de estructuras y retiro de postes en mal estado entre carrera 33 con calle 17, del barrio La Paz.

Arjona: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. estaremos renovando postes y redes en los barrios: Gambotico, San Jorge, 5 de Noviembre, La Esperanza, Sueños de Libertad, Las Margaritas y La Unión.

Mompox: de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. realizaremos la normalización de la medida desde la calle 26B con carrera 9, del barrio Primero de Octubre.

Talaigua Nuevo: de 7:50 a.m. a 5:00 p.m. continuaremos con el cambio de redes de media tensión y baja tensión en configuración especial en la zona urbana del municipio de Talaigua Nuevo.

25 de junio

Cartagena: De 8:20 a.m. a 5:00 p.m., normalización de la medida, vereda Pua de Arroyo de Piedra.

San Jacinto: De 7:00 a.m. a 3:00 p.m. realizaremos trabajos de adecuación de postes y traslado de red existente en el corregimiento Las Charquitas.

El Carmen de Bolívar: De 7:28 a.m. a 2:28 p.m. adelantaremos labores de poda sin tensión en las veredas san isidro, san pedro y sectores aledaños a la vía El Carmen-San Isidro.

Magangué: de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. avanzaremos con el cambio de postes y redes desde la carrera 37 entre calles 18 y 20 del barrio San Mateo.

Cicuco: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. se realizará cambio de postes y actividades de poda en las poblaciones de La Peña, San Francisco y sectores aledaños a la vía Yatí-San Francisco, San Ignacio, Santa Cruz, Santa Rosa y La Travesía.

26 de junio

Altos del Rosario: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. llevaremos a cabo el cambio de postes y redes en la vereda El Caimán, San Isidro, El Rubio, barrio Marcelo y el Diamante.

Cartagena: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., se cambiarán postes y realizarán labores de poda en el circuito Chambacú 1, por lo que se interrumpirá el servicio en los barrios Loma Fresca, Pablo Sexto II, Palestina, Palestina sector La Heroica, Pedro Salazar, Petares, República del Caribe, Santa Rita, La Paz, Los Comuneros y Torices. Para aislar el sitio de los trabajos se programó unas interrupciones entre las 7:00 a.m. y las 7:30 a.m., y de 3:00 p.m. a 4:00 p.m., entre la carrera 17 entre calles 36 y 42 del barrio Torices.