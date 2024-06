Transportadores mantienen la negativa de abastecerse en Cúcuta

Cúcuta

Los transportadores de gasolina y acpm de la Provincia de Ocaña mantienen su posición de no trasladarse a Cúcuta ni Los Patios para abastecerse de hidrocarburos en esta capital ante los gastos que esto representa.

Wilmer Rodríguez vocero del gremio dijo a Caracol Radio que “hasta ayer, era la fecha que se tenia previsto para darle paso a la temporalidad, no sabemos que va a pasar, ni que decisiones tomará el gobierno a través del ministerio de minas energía frente al lugar donde nos abastecemos”.

Indicó el conductor que “hoy no están dadas las garantías para que nosotros lleguemos hasta la capital por muchos factores, la precariedad en las vías, los grupos armados y costos, esto lo hemos dicho muchas veces”.

“Por ahora no hay escases, creemos que todavía Ocaña aguanta una semana y después de eso no sabemos que va a pasar. Son muchos los problemas pro acá no hay quien asuma esta defensa ante el gobierno” expresó.

Finalmente señaló que “por ahora ya se venció el acuerdo, era hasta ayer y no sabemos que va a pasar, somos más de ochenta y cinco conductores con vehículos de diferentes capacidades esperando una respuesta...”