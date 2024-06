Luego de 40 años llegó agua a sector Nueva Colombia de Turbaco

Cartagena

La dicha y la alegría contagió a las más de 150 familias del sector de Nueva Colombia luego que la administración municipal en cabeza de la alcaldesa, Claudia Espinosa, decidiera llevar el servicio de agua potable a esta zona de Turbaco.

Fueron más de 40 años que esta comunidad padeció por la carencia del preciado líquido. La mandataria manifestó que continúa escuchando a las comunidades en sus más sentidas necesidades, y esta acción adelantada en Nueva Colombia hace parte de ese trabajo de proyección social de la administración.

“Las acciones en el territorio han permitido llevar estas buenas noticias a sectores como estos. Hemos escuchado a los líderes y la comunidad y los resultados los estamos viendo. Esto nos llena de una gran satisfacción”, precisó la alcaldesa.Los vecinos del sector coincidieron en agradecer la labor adelantada por la mandataria y señalaron que cumplieron el tan anhelado sueño de ver el preciado líquido salir por las llaves.

“Cuando vi la manguera botando agua me puse a llorar porque nunca había visto eso en tantos años. Me emocionó y me llenó de alegría”, Leidis Arrieta Moreno.

Durante cuatro días seguidos el bombeo del agua prestado por la empresa Acualco permitió que el sector de Nueva Colombia recibiera el preciado líquido de manera permanente. Ante esta situación la alcaldesa Claudia Espinosa fue enfática al señalar que se está trabajando para que el servicio llegue con mayor regularidad a la zona.

“Estamos gestionando el mejoramiento del servicio y ya comenzamos con un bombeo efectivo para la zona”, concluyó la mandataria.