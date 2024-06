Lenny Kravitz regresa a Colombia, después de 9 años sin rockear en el país

El famoso cantante de rock, Lenny Kravitz anunció su regreso a Colombia en el marco de su gira mundial ‘Blue Electric Light’ . La cita será el próximo 11 de diciembre en el escenario del Coliseo MedPlus en Bogotá.

Después de 5 años sin estar en el país, en su última visita se presentó en el Movistar Arena de Bogotá, Kravitz prometer llegar con un show inolvidable a sus fanáticos.

El cantante de 60 años sigue rockeando como siempre, por lo que comenzará su gira el próximo 23 de junio de 2024 en Alemania y recorrerá Europa y Estados Unidos, para luego llegar a Latinoamérica.

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas estarán disponibles en Taquilla Live . La preventa para clientes Aval será desde 24 de junio a las 10:00 a. m. y la venta para el público general iniciará el miércoles 26 de junio a la misma hora.

Éxitos de Lenny Kravitz

Kravitz ha sido un ícono en la industria musical. Ganó cuatro años consecutivos el premio Grammy a ‘la mejor interpretación vocal de rock msaculino’, de 1999 a 2002 y ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo.

El interprete de himnos como ‘It Ain’t Over ‘til It’s Over’, ‘Are You Gonna Go My Way’ y ‘Fly Away’, ha colaborado con artistas como Madonna, Slash, Aerosmith, Jay-Z y Alicia Keys, entre otros.