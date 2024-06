Camioneta de congresista del Centro Democrático atropelló a peatón y destruyó local

Bogotá D.C.

En la tarde de este 20 de junio se registró un aparatoso accidente de tránsito en el centro de Bogotá.

Una camioneta negra de placas GLY 894 atropelló a una ciclista que transitaba por el sector y fue tan fuerte el impacto que también destruyó la fachada de un local comercial.

Caracol Radio confirmó que, este vehículo pertenece al esquema de seguridad de la representante del Centro Democrático, Yulieth Sánchez.

¿Quién iba conduciendo el vehículo?

Pese a que la camioneta es de uso exclusivo de la representante Yulieth Sánchez, la persona que iba conduciendo el vehículo que protagonizó este accidente es Camilo Arenas.

Arenas, es asesor y hace parte de la UTL de la congresista. De acuerdo con algunas declaraciones, habría perdido el control de la camioneta cuando iba hacia el Congreso de la República.

“Al momento de hacer el giro, la ciclista se atravesó y lo que hago yo es tratar de pegarle a la casa colonial. Yo no soy el conductor, soy el asesor y tengo permiso para manejar la camioneta ante la Cámara”, dijo Arenas a la salida del Legistalativo.

Cabe resaltar que la congresista Yulieth Sánchez NO iba en el vehículo en el momento del accidente de tránsito. No obstante, aún no se pronuncia por lo ocurrido que involucra a personal de su equipo de trabajo.