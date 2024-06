Alcalde de Medellín dice que el gobierno Petro debe garantizar elecciones en 2026

Insistiendo en que el gobierno del presidente Gustavo Petro debe durar cuatro años y no más —cumpliendo con lo que prometió en democracia—, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo que se deben garantizar las elecciones de 2026.

Señaló que el polémico debate sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente solo genera incertidumbre, lo que a su vez desalienta la inversión y el desarrollo económico del país.

Y es que para el alcalde, “la gente no come a punta de Asambleas Constituyentes, la gente come si tiene un trabajo”. Por esto, pidió que se fortalezca la generación de empleo, que respeten las reglas del juego y se lleve inversión a todas las comunidades.

En el Congreso de la Confederación Empresarial de Asesorías y Consultorías (CEAPI) en Cartagena, el alcalde Gutiérrez concluyó que “hay potencial para convertirnos en una gran Nación, pero solo lo lograremos si respetamos las reglas de juego, garantizamos la seguridad y llevamos la inversión a nuestras comunidades”.

Otras críticas

No es la primera vez que el alcalde Federico Gutiérrez critica el gobierno del presidente Gustavo Petro ante la posibilidad de una Asamblea Constituyente, en marzo pasado dijo que “a Petro se le ha caído el remedo de máscara democrática con la que llegó al poder, ha dejado ver su talante de dictadura”.

Finalmente, expresó en su momento que el presidente “se ha proclamado defensor de una organización que, como la primera línea, tiene judicializados y condenados a varios de sus líderes por delitos muy graves”.