Menor de edad habría fallecido por negligencia del Colegio Divino Maestro en Bogotá

Bogotá

El pasado viernes 14 de junio una menor de edad falleció en la Institución Educativa Colegio Divino Maestro, ubicada en la localidad de Usaquén al norte de Bogotá. Presuntamente, la niña que cursaba grado tercero falleció debido a que se habría atorado con una pepa de mamoncillo durante el descanso.

“El Colegio Divino Maestro IED, se permite informar a nuestra comunidad educativa que, lamentablemente una de nuestras estudiantes del grado tercero falleció presuntamente a causa de un accidente por obstrucción con un alimento en las vías respiratorias, el día viernes 14 de junio de 2024 en las horas de la mañana”.

Luego de ocurridos los hechos, la institución lamentó el fallecimiento de la menor y destacó su legado como estudiante.

“Con profunda tristeza y dolor, la Comunidad Educativa Colegio Divino Maestro, envía su mensaje de condolencias a sus padres, demás familiares y compañeros; conscientes de que la estudiante, ha dejado su legado como una niña compañerista, alegre, comprometida y apreciada por toda la comunidad escolar, estamos seguros que su recuerdo perdurará para siempre en nuestros corazones”.

Aún así, familiares de la niña insisten en que se trató de un caso de negligencia por parte de la institución, pues aseguran que a la menor no se le brindó la asistencia necesaria por parte del colegio.

“En la Institución decían primero que fue un dulce, después que fue un mamoncillo, y pues ellos no le brindaron los primeros auxilios que la niña necesitaba. No estaban capacitados ninguno de ellos para eso. La profesora lo que hizo fue estremecer a la niña y le presionó la barriguita. De ahí la llevaron a un CAI cerca, luego a un centro de salud, no pudieron hacer nada por la niña, a la niña le dio un paro respiratorio”.

Según añadieron sus familiares, están a la espera de la entrega del parte médico de Medicina Legal pero hasta ahora, no han obtenido ninguna respuesta ni por parte de la institución Educativa ni por parte del distrito o la Secretaría de Educación.