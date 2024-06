Maturana y jugadores de la Selección 2001 arengaron con emoción en reconocido restaurante

Colombia

Como si se tratara de una convocatoria de último momento, Francisco Maturana fue visto durante una reunión junto a grandes jugadores de la Selección Colombia 2001 en el reconocido restaurante Entrepués, ubicado sobre La Caro, en la vía que comunica a Bogotá con Sopó, lo que generó espectativa; pues la lista de convocados a este encuentro tiene a jugadores de renombre y gran trayectoria dentro de la Selección nacional.

Aunque hasta el momento se desconoce el porqué de esta reunión, se vio a Maturana con grandes jugadores como Gerardo Bedoya, Fredy “Totono” Grisales, Eudalio Arriaga, Roberto Carlos Cortés, Elkin Murillo, Óscar Díaz, Victor Hugo Aristizábal, Óscar Córdoba, Fabián Vargas e Iván López.

En ese sentido, es importante recordar que fue Bedoya quien ilusionó al país en el enfrentamiento de las semifinales, a tan solo 6 minutos de iniciar el encuentro contra una Honduras que venía de eliminar a Brasil; pues a partir de ese gol, Colombia se encaminó fuertemente a levantar la Copa América aquel 29 de julio de 2001 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, con una Selección bajo la dirección técnica del profe Francisco “Pacho Maturana”.

Tal como se ve en el video que tomó uno de los asistentes a dicho encuentro, la reunión duró alrededor de 3 horas. Además, el profe y los jugadores se mostraron contentos, hablaron con algunas personas que estaban cenando en el sitio, y luego se les vio bastante eufóricos y apasionados, tanto así que algunos aseguran que esta escena les recordó aquella época en la que este filósofo del fútbol daba sus instrucciones y motivaba a los jugadores de la ‘tricolor’.

Así también, al final de la misteriosa reunión se vio a los jugadores legendarios cantando una canción en apoyo a la Selección que viaja a conquistar la Copa América en Estados Unidos. A continuación, le contamos cuál fue la letra que entonaron con emoción y pasión:

“Todo aquel que piense que Argentina va a ganar,

tiene que saber no es así,

que Colombia hoy va a dar ‘melo’,

¡Vamos muchachos!

Todo aquel que piense que Colombia va a ganar,

tiene que saber que es así,

que Colombia fue campeona, con Maturana.

Aaaaah, vamo’ a ganar,

que Colombia es un carnaval, y de nuevo la levantamos.

Oh -oh - oh, aaaaah, vamo’ a ganar, vamo’ a ganar.

Que Colombia es un carnaval, y con Lucho la levantamos,

Oh -oh - oh, aaaaah…”

De esta manera, entre risas y abrazos, finalizaron la reunión. No obstante, aún se desconocen los motivos que los llevaron a encontrarse en este restaurante ubicado a las afueras de la capital.

El video fue tomado de la cuenta de X: @DayanaVillalba17