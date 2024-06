Más de 117 mil casos de violencia de género fueron atendidos en Antioquia en 2023

Medellín, Antioquia

Un panorama preocupante con respecto a violencias contra las mujeres fue expuesto en la Asamblea de Antioquia. Además de los 117 mil casos de violencia de género atendidos en 2023 a través de la línea 123, se reveló que 463 mujeres han sido asesinadas entre 2021 y lo que va de 2024 y han sido cometidos 18.900 casos de delitos sexuales.

En lo que va corrido de este 2024 van 4.694 casos de violencia intrafamiliar en los que mujeres han sido víctimas. La diputada Verónica Arango pidió fortalecer las rutas de atención departamentales para que se prevengan estos casos.

“A las mujeres en Antioquia las están matando. Antioquia desafortunadamente es el departamento con mayor número de casos de feminicidio. Hoy no puede ser natural que un padre se acueste con su hija o que haya tocamiento. Es indispensable la articulación de las instituciones para que las estrategias sean efectivas, si no se unen, no tiene sentido”, afirmó .

Lea también: 19 municipios de Antioquia incumplieron la regla fiscal en 2023

Si bien son miles los casos que se registran de violencias son muchos los que quedan en el subregistro por el temor de las mujeres a denunciar. Ese temor, en muchas ocasiones, es por la revictimización a la que se ven expuestas y la falta de celeridad por parte de los organismos judiciales.

“Un llamado también de manera especial a todas las mujeres a quienes sufren en sus casas, en sus hogares o en los diferentes entornos o escenarios en los que vivimos las mujeres es a denunciar precisamente todo ese tipo de violencias que no se le tenga miedo a generar las denuncias respectivas frente a sus agresores”, manifestó la diputada Zulema Zapata.

Estrategias de prevención y atención

Desde la Secretaría de las Mujeres del departamento indican que proyectan estrategias para disminuir las violencias basadas en género que “acercarán las mujeres y la institucionalidad a los servicios de prevención, promoción y atención disponibles; realizarán actividades educativas, formativas y de sensibilización para que conozcan sus derechos y las rutas de atención”.

Lea también: Primatón: La propuesta de Fenalco Antioquia para incrementar las ventas, ¿Cómo funcionará?

Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se adelantan acciones para prevenir estos delitos, como la intervención en territorio “en aras de promover el acceso a los organismos de seguridad”, también la estrategia de la Gerencia de los Delitos, a través de la cual fue presentado el cartel de los 18 hombres más buscados por cometer delitos contra las mujeres, con recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturarlos. Hasta ahora 4 de esos hombres han sido capturados y dos se presentaron voluntariamente ante las autoridades.